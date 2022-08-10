Представитель МИД КНР опубликовал карту военных объектов США в Азии
В своём аккаунте в Twitter представитель китайского МИД опубликовал карту, на которой продемонстрированы многочисленные американские военные объекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению», когда сами делают это», — написал он.
Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.