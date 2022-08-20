МИД России рассказал о переговорах со странами по поводу использования платёжной карты МИР
Как он отметил в интервью ТАСС, необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платёжных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт МИР.
«Ведём активную работу в этом направлении... На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», — сказал Панкин.
Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что иранская сторона обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платёжной системе МИР.