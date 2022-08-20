МИД России рассказал о переговорах со странами по поводу использования платёжной карты МИР

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что российская сторона ведёт переговоры об использовании отечественной платёжной карты МИР с рядом стран, включая Азербайджан, Китай и Египет.

Как он отметил в интервью ТАСС, необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платёжных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт МИР.

«Ведём активную работу в этом направлении... На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими странами», — сказал Панкин.

Ранее заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что иранская сторона обладает технической возможностью в течение нескольких месяцев присоединиться к платёжной системе МИР.