Страны ОБСЕ запустили московский механизм по отношению к России

Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России московский механизм, применяющийся при расследовании заявлений о нарушении государствами обязательств в рамках организации, сообщает МИД Франции.

«В ответ на тревожную ситуацию с правами человека в России, отмеченную введением многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы, 38 государств — участников ОБСЕ, включая Францию, 28 июля 2022 года задействовали московский механизм ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет создана экспертная миссия, чьей задачей станет оценить состояние выполнения Россией своих обязательств.

Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич назвал невозможным отстранение России от участия в ОБСЕ.