Постпред России Лукашевич назвал невозможным отстранение России от ОБСЕ

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич в эфире «России 24» назвал невозможным отстранение России от участия в ОБСЕ.

Он назвал примитивным и пропагандистским выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал «найти способы как можно быстрее отстранить Россию от участия в ОБСЕ».

«Но эту тему никто не поддержал, потому что это невозможно сделать с учётом процедур, да и политической целесообразности этого шага», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер назвал маловероятным исключение России из ОБСЕ.