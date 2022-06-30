Постпред России Лукашевич назвал невозможным отстранение России от ОБСЕ

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Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич в эфире «России 24» назвал невозможным отстранение России от участия в ОБСЕ.
Постпред России Лукашевич назвал невозможным отстранение России от ОБСЕ
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel

Он назвал примитивным и пропагандистским выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал «найти способы как можно быстрее отстранить Россию от участия в ОБСЕ».

«Но эту тему никто не поддержал, потому что это невозможно сделать с учётом процедур, да и политической целесообразности этого шага», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер назвал маловероятным исключение России из ОБСЕ.

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