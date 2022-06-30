Постпред России Лукашевич назвал невозможным отстранение России от ОБСЕ
- Gettyimages.ru
- © Thomas Trutschel
Он назвал примитивным и пропагандистским выступление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал «найти способы как можно быстрее отстранить Россию от участия в ОБСЕ».
«Но эту тему никто не поддержал, потому что это невозможно сделать с учётом процедур, да и политической целесообразности этого шага», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер назвал маловероятным исключение России из ОБСЕ.