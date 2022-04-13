Представитель США назвал маловероятным исключение России из ОБСЕ
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Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, «нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России» из ОБСЕ.
«Маловероятно, что мы найдём процедурную возможность (исключить. — RT) Россию», — цитирует его РИА Новости.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российских специалистов выдавливали из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.