Представитель США назвал маловероятным исключение России из ОБСЕ

Представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер назвал маловероятным исключение России из ОБСЕ.

Об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, «нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России» из ОБСЕ.

«Маловероятно, что мы найдём процедурную возможность (исключить. — RT) Россию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российских специалистов выдавливали из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.