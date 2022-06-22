Politico: Шольц попал в неловкую ситуацию с отправкой войск в Литву

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в неловкую ситуацию, когда вместо нескольких тысяч военных он направил в Литву лишь 50 человек. Об этом сообщил в статье для журнала Politico обозреватель Мэтью Карничниг.

«Во время визита в Вильнюс в начале месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение», — говорится в заявлении.

Автор статьи подчеркнул, что канцлер ФРГ обещал, что будет двигаться «в направлении» переброски в Литву боевой бригады, состоящей из нескольких тысяч военнослужащих.

Позднее, пишет Карничниг, стало известно, что Берлин направит в Литву лишь штаб подразделения численностью около 50 человек.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас во время визита в Лондон обсудила с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.