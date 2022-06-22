Politico: Шольц попал в неловкую ситуацию с отправкой войск в Литву
«Во время визита в Вильнюс в начале месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение», — говорится в заявлении.
Автор статьи подчеркнул, что канцлер ФРГ обещал, что будет двигаться «в направлении» переброски в Литву боевой бригады, состоящей из нескольких тысяч военнослужащих.
Позднее, пишет Карничниг, стало известно, что Берлин направит в Литву лишь штаб подразделения численностью около 50 человек.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас во время визита в Лондон обсудила с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.