Politico: Шольц попал в неловкую ситуацию с отправкой войск в Литву

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц попал в неловкую ситуацию, когда вместо нескольких тысяч военных он направил в Литву лишь 50 человек. Об этом сообщил в статье для журнала Politico обозреватель Мэтью Карничниг.

«Во время визита в Вильнюс в начале месяца канцлер Германии Олаф Шольц попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, но вызвал лишь недоумение», — говорится в заявлении.

Автор статьи подчеркнул, что канцлер ФРГ обещал, что будет двигаться «в направлении» переброски в Литву боевой бригады, состоящей из нескольких тысяч военнослужащих.

Позднее, пишет Карничниг, стало известно, что Берлин направит в Литву лишь штаб подразделения численностью около 50 человек.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас во время визита в Лондон обсудила с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить