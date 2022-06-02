Индия будет исходить из собственной энергобезопасности в вопросах закупки нефти из России

Индия будет исходить из собственных интересов в вопросе закупок нефти из России, заявил представитель индийского Министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

«Мы последовательно придерживаемся следующей позиции: наш подход к закупкам нефти из России основывается и будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Как ранее заявил вице-премьер России Юрий Борисов, российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.

Аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price отмечал, что российские доходы, полученные от экспорта нефти и газа, показали рекордный рост, несмотря на введённые Западом санкции против России.