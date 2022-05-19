Блинкен обсудил с Чавушоглу работу США и Турции по решению актуальных мировых проблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Нью–Йорке обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по решению актуальных вопросов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

«США и Турция привержены совместной работе с целью решения насущных геополитических вопросов», — говорится в заявлении.

В частности, Блинкен и Чавушоглу обсудили меры по укреплению сотрудничества по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и продовольственной безопасности, борьбы с климатическими изменениями и укрепления торговых связей.

Ранее Чавушоглу заявил о готовящейся встрече турецкого и американского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена для обсуждения возникших вопросов в отношениях двух стран.