Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовящейся встрече Эрдогана и Байдена

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовящейся встрече турецкого и американского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена для обсуждения возникших вопросов в отношениях двух стран.
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовящейся встрече Эрдогана и Байдена
  • Gettyimages.ru

«Планируется и встреча на уровне лидеров двух стран, рассчитанная на обсуждение вопросов, возникших в двусторонних отношениях», — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что переговоры с Вашингтоном на тему поставок Турции истребителей F-16 «идут позитивно».

Также глава МИД Турции назвал хорошей прошедшую 18 мая встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом в Белом доме выразили уверенность, что будет достигнут консенсус касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны решат подать заявку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить