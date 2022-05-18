Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовящейся встрече Эрдогана и Байдена

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовящейся встрече турецкого и американского президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена для обсуждения возникших вопросов в отношениях двух стран.

«Планируется и встреча на уровне лидеров двух стран, рассчитанная на обсуждение вопросов, возникших в двусторонних отношениях», — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что переговоры с Вашингтоном на тему поставок Турции истребителей F-16 «идут позитивно».

Также глава МИД Турции назвал хорошей прошедшую 18 мая встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

При этом в Белом доме выразили уверенность, что будет достигнут консенсус касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны решат подать заявку.