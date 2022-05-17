В Белом доме считают, что консенсус о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будет достигнут

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Американская администрация уверена, что будет достигнут консенсус касательно вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны решат подать заявку.
В Белом доме считают, что консенсус о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будет достигнут
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Жан-Пьер ответила на вопрос, как США может повлиять на позицию Турции, которая выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 

«Мы уверены, что будет достигнут консенсус… относительно процедуры вступления, если они решат подать заявку», — сказала она.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 19 мая примет в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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