Байден встретится с президентом Финляндии и премьером Швеции 19 мая
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Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнёрства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины», — говорится в сообщении.
Ранее издание Yle информировало о том, что парламент Финляндии одобрил большинством голосов присоединение страны к НАТО.
Также утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.