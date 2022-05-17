Байден встретится с президентом Финляндии и премьером Швеции 19 мая

Президент США Джо Байден 19 мая примет в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон.

Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнёрства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Ранее издание Yle информировало о том, что парламент Финляндии одобрил большинством голосов присоединение страны к НАТО.

Также утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.