Байден встретится с президентом Финляндии и премьером Швеции 19 мая

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Президент США Джо Байден 19 мая примет в Белом доме президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон.
Байден встретится с президентом Финляндии и премьером Швеции 19 мая
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнёрства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Ранее издание Yle информировало о том, что парламент Финляндии одобрил большинством голосов присоединение страны к НАТО.

Также утром 17 мая глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

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