Борьба за лидерство: в США предложили запретить закупку космического оборудования у связанных с Россией организаций

В конгресс США представлен законопроект о запрете закупки телекоммуникационного и аэрокосмического оборудования у организаций, связанных с Россией и Китаем. В документе, с которым ознакомился RT, предлагается также подготовить доклад об инвестициях двух стран в космические технологии и вооружение. По мнению автора инициативы сенатора Марко Рубио, Вашингтону необходимо закрепить статус «мирового лидера» в космической отрасли. Как считают опрошенные RT эксперты, американские власти осознают утрату своего превосходства в космосе и пытаются вернуть его, применяя при этом методы нечестной конкуренции.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил на рассмотрение конгресса законопроект «О защите американского лидерства и предприятий в космической сфере».

«Законопроект, предусматривающий запрет на приобретение определённых телекоммуникационных или аэрокосмических товаров или услуг у компаний, связанных с Китайской Народной Республикой или Российской Федерацией», — говорится в описании инициативы, с которой ознакомился RT.

Кроме того, предлагается в обязательном порядке уведомлять об инвестициях иностранных лиц аэрокосмическую отрасль США.

По мнению Рубио, если проект вступит в силу, через 180 дней Национальный космический совет должен будет представить конгрессу доклад о конкуренции со стороны Москвы и Пекина в области инвестиций в космическую отрасль. В этот документ, как считает сенатор, необходимо включить описание коммерческих инвестиционных программ, которые РФ и КНР используют для производства космического оборудования, в том числе ракет, спутников, кораблей, ядерного оружия, а также других космических технологий. Кроме того, при подготовке доклада специалистам предстоит изучить военно-гражданское сотрудничество в этих странах по вопросам вложений в проекты по космосу.

Рубио также потребовал от Национального космического совета подготовить рекомендации, которые помогут укрепить возможности США по защите интеллектуальной собственности и критически важных технологий от экспорта, передачи, кражи или имитации иностранными субъектами, «в частности компаниями, связанными с правительствами Китая и России», добавил он.

Сенатор убеждён, что Вашингтону требуется межведомственная стратегия по сохранению статуса США «как исключительного коммерческого лидера в глобальной космической отрасли».

Инициатива, как пояснил Рубио в своём комментарии к законопроекту, разработана, прежде всего, на фоне усилий Пекина сместить Вашингтон с лидирующих позиций.

«Соединённые Штаты не должны сидеть без дела, пока Коммунистическая партия Китая (КПК) проникает в американские компании, крадёт нашу интеллектуальную собственность и пользуется созданными в нашей стране технологиями. Защита технологических инвестиций от корпоративного шпионажа со стороны КПК имеет критическое значение для нашей экономической и национальной безопасности. Конгресс и администрация президента Байдена должны отнестись к этой агрессии со всей серьёзностью, или мы рискуем утратить положение мирового лидера в космическом будущем», — заявил политик.

Рубио также напомнил о развивающемся партнёрстве Китая и России в космосе. Так, в марте страны подписали меморандум о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции. Первый этап возведения объекта рассчитывают завершить уже к 2030 году.

Сенатор также указал, что в американской Стратегии обороны космического пространства Китай и Россия обозначены как «огромная стратегическая угроза» из-за их разработок, испытаний и развертывания противокосмических средств, а также военной доктрины по поводу конфликтов в космосе.

«Помешаны на лидерстве»

США осознают, что теряют превосходство в сфере космических технологий, однако это не устраивает американское руководство, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Речь идёт о конкуренции. Китай в последние годы значительно продвинулся именно в области продажи своего телекоммуникационного оборудования и стал завоёвывать рынки многих стран, в том числе и США. А Россия продемонстрировала целый ряд космических технологий. На этом фоне американцы много писали о том, как Москва буквально «охотится» за их спутниками. Всё это политизируется в конгрессе», — отметил в беседе с RT аналитик.

По мнению Рогулёва, американские власти считают, что должны обеспечить себе лидирующие позиции и преследуют идею о том, что так называемые «недружественные страны» пытаются любыми путями заполучить их разработки.

«Американцы помешаны на своём «лидерстве», особенно в сфере технологий. Это для них маст хэв — то есть факт, который даже не обсуждается», — заключил эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в свою очередь, добавил, что этот законопроект — следствие закрепившегося в последнее десятилетие в США политического курса.

«Штаты используют методы недобросовестной конкуренции в виде запретов и различного рода санкций. Такова их политика в современном мире», — считает он.

Космические усилия

В начале декабря о возрастающем соперничестве стран в космосе вновь заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд. Главными американскими конкурентами он также назвал Россию и Китай.

А в ноябре американские власти выступили с обвинениями в адрес России после проведённых ею испытаний противоспутникового оружия. По словам министра обороны США Ллойда Остина, действия Москвы якобы «подрывают международную стабильность и создают угрозу всему миру».

Напомним, 16 ноября российские военные протестировали новую систему, ликвидировав неработающий космический спутник. Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, цель была поражена «ювелирно». В военном ведомстве также заверили, что угрозы для Международной космической станции от фрагментов разрушенного аппарата нет.

В российском МИД обвинения Вашингтона назвали лицемерием и обратили внимание на отсутствие фактов, подтверждающих позицию американской стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что вместо голословных заявлений Соединённым Штатам следовало бы начать переговоры по прекращению гонки вооружений в космосе. Вашингтон игнорирует инициативу России и Китая по подготовке подобного документа и настаивает на разработке неких правил поведения, пояснил он.

При этом глава МИД добавил, что США создали космическое командование, приняли стратегию, направленную на создание военного преимущества в космосе, испытали на орбите ударно-боевые средства, включая вывод средств противоракетной обороны. Всё это, по его мнению, способствует развитию гонки вооружений.

Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в отличие от Вашингтона никогда не закрепляла в своих доктринальных документах задачу добиться военного превосходства в космосе. Наоборот, Россия настаивает на скорейшем согласовании международного инструмента по предотвращению размещения оружия в космическом пространстве.

Российские власти также не раз предупреждали, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.

Однако, как считает военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин, позиция США свидетельствуют о желании американской администрации любыми средствами добиться лидерства в космосе, даже если это может угрожать мировой стабильности. В такой ситуации Россия вынуждена укреплять оборону, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Все действия США направлены на то, чтобы быть гегемоном на нашей планете. Поэтому они выходят из договоров, которые были заключены с Россией, не хотят вести новые переговоры о сокращении вооружений, пытаются вывести в космос боевые платформы, но пока у них это не очень получается. Утверждению американского превосходства препятствуют главным образом Россия и Китай. РФ уже показала, что может бороться с американскими боевыми системами и не допустит, чтобы что-то угрожало её безопасности», — сказал собеседник RT.