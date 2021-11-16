В России заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе

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Россия считает, что необходимо как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В России заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе
  • globallookpress.com
  • © NASA

«Считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Она отметила, что для такой работы есть основа — российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).

По её словам, Москва в отличие от Вашингтона никогда не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Россия действительно успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник».

В МИД России отметили, что испытание проходило в строгом соответствии с международным правом и не было направлено против кого-либо.

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