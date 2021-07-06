«Попытка взять реванш»: почему в Великобритании заявили о «российской угрозе» в космосе

В исследовательской службе британского парламента заявили, что значительные вложения России и Китая в противокосмические разработки представляют «потенциальную угрозу» для использования этой сферы Великобританией и её союзниками. Такой тезис содержится в посвящённом проблеме милитаризации космоса докладе, с которым ознакомился RT. Авторы документа также утверждают, что США приняли более агрессивную политику по космосу в ответ на действия Москвы и Пекина. По мнению военных экспертов, Великобритания подыгрывает Вашингтону, чтобы увеличить свой военный бюджет и попытаться стать значимым игроком в космосе.

Аналитики из Библиотеки палаты общин — исследовательской и информационной службы британского парламента — выпустили отчёт, посвящённый милитаризации космоса. В документе, с которым ознакомился RT, в частности, выражается опасение в связи с тем, что российские и китайские разработки в сфере противокосмической обороны могут потенциально угрожать освоению этой среды другими странами.

«В последние несколько лет ряд государств, в первую очередь Россия и Китай, делали значительные вложения в наступательные противокосмические средства, представляющие потенциальную угрозу для использования космоса Великобританией и её союзниками», — утверждается в докладе.

Авторы документа утверждают, что «в ответ на это» США призвали ускорить темпы разработки противокосмического потенциала и приняли более агрессивную политику по космосу.

В аналитической службе полагают, что такое открытое противостояние между государствами может привести к новой гонке вооружений, учитывая недостаток регулирования и отсутствие международных норм ответственного ведения космической деятельности.

Поэтому в данный период задача Великобритании заключается в том, чтобы получить «возможность контролировать, защищать и отстаивать свои интересы в космосе и через космос как суверенными средствами, так и разделяя это бремя через партнёрство с союзниками», отмечают авторы доклада.

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Комментируя этот документ, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT выразил мнение, что Соединённое Королевство использует «российскую угрозу» как предлог для увеличения военного бюджета, в том числе для разработки космических систем вооружения.

«Стать значимым игроком в космосе»

Впрочем, Минобороны Великобритании уже планирует в ближайшее десятилетие направить порядка £5 млрд на «рекапитализацию и модернизацию своих систем спутниковой связи» и ещё £1,4 млрд — на «средства, связанные с космосом», сообщается в докладе исследовательской службы.

Авторы напоминают, что, исходя из Комплексного обзора приоритетов Великобритании в области безопасности, обороны, развития и внешней политики, опубликованного в марте 2021-го, страна стремится стать значимым игроком в космосе к 2030 году.

Лондон намерен расширять международное сотрудничество в космической отрасли, в том числе посредством углубления взаимодействия с НАТО и инициативы «Объединённые космические операции», добавили британские аналитики.

Как заметил в разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, публикации, подобные отчёту Библиотеки палаты общин, — это подыгрывание Соединённым Штатам в их стремлении разместить вооружения в космосе.

«Мы знаем, что они пытаются вывести оружие в космос. США неоднократно купировали инициативу России и Китая о недопущении размещения оружия в космосе, которую мы выдвигали на Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности ООН», — напомнил эксперт.

Литовкин добавил, что США «пытаются взять реванш через космос», поскольку понимают, что теряют своё лидирующее положение в целом ряде направлений военных разработок.

Ранее уже звучали заявления о важности тесного сотрудничества Вашингтона и Лондона в космосе из-за «угрозы» со стороны Москвы и Пекина. Так, в июле 2020 года командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что Россия и Китай располагают «средствами для атаки на космические операции», где бы они ни осуществлялись. По его словам, США необходимо наращивать взаимодействие с партнёрами, в особенности с Великобританией, для дальнейшего обеспечения своего превосходства.

Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд

Reuters

© Greg Nash

От милитаризации к размещению оружия в космосе

Вместе с тем в исследовательской службе британского парламента выразили опасение, что милитаризация космоса постепенно оборачивается процессом по размещению в нём вооружений.

Авторы документа заявляют, что Россия и Китай продолжают наращивать свой военно-космический потенциал: «Обе страны часто подвергались критике за то, что долгое время официально поддерживая контроль над вооружениями в космосе, ведут при этом наращивание противокосмических сил, включая противоспутниковые средства, и осуществляют действия, которые многими оцениваются как провокационные и дестабилизирующие».

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В то же время в документе констатируется, что США занимались милитаризацией космоса с начала 1960-х годов в рамках противодействия СССР. Упоминается объявленная президентом Рональдом Рейганом программа Стратегической оборонной инициативы, также известная как «Звёздные войны», и констатируется: «Достижение полного доминирования в космосе поддерживалось каждой последующей администрацией».

Речь идёт, в частности, о наступательных противокосмических средствах: кинетических и некинетических противоспутниковых системах, направленном энергетическом оружии и радиоэлектронной борьбе. Аналитики также напоминают, что в начале 2000-х в Штатах велись исследования, посвящённые потенциальному развёртыванию в космосе обычных комплексов мгновенного глобального удара.

Кроме того, в документе отмечается: у американской стороны есть противокосмическая система радиоэлектронной борьбы, которая обладает потенциалом, чтобы глушить гражданские сигналы глобальных навигационных спутниковых служб, включая российский ГЛОНАСС и китайскую Beidou.

Выступая в конце мая 2021-го на брифинге, посвящённом оборонному бюджету США на 2022 финансовый год, заместитель помощника министра ВВС США по бюджету Джеймс Печча заявил: «В этом году на новые секретные программы Космических сил США было выделено более $800 млн. Но мы не можем вдаваться в подробности».

На этом фоне в декабре 2019-го Генассамблея ООН большинством голосов приняла три предложенные Россией резолюции по предотвращению милитаризации космоса. Выступая на тематической конференции в феврале 2020-го, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва призывает страны Запада выработать меры, которые предотвратили бы этот процесс. А в апреле 2021 года посол России во Франции Алексей Мешков рассказал, что Москва ждёт поддержки от Парижа по этому вопросу.

Военный эксперт Алексей Подберёзкин подчеркнул, что Россия не раз заявляла об опасности превращения космоса в театр военных действий. Однако западные страны, прикрываясь российской и китайской «угрозой», стремятся обойти переговоры и продолжить развитие вооружений, связанных с космическим пространством.

«Угроза должна исходить от Китая и от России, от кого же ещё. Это две великие космические державы, которые тоже занимаются освоением космоса. Сначала они (Великобритания, США и союзники по НАТО. — RT) предпримут какие-то шаги, откажутся от переговоров (а мы говорили неоднократно уже о запрещении использования в военных целях космического пространства) и будут развивать военную технику и вооружение», — заключил Подберёзкин.