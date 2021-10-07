В МИД России заявили об угрозе превращения космоса в арену конфликтов

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.

«Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания», — приводит ТАСС заявление Ермакова.

По его словам, ряд стран — участниц ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения военного превосходства.

Дипломат отметил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий.

Ранее МИД Китая выразил обеспокоенность из-за действий США по милитаризации космоса.