В МИД России заявили об угрозе превращения космоса в арену конфликтов

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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.
В МИД России заявили об угрозе превращения космоса в арену конфликтов
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания», — приводит ТАСС заявление Ермакова.

По его словам, ряд стран — участниц ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения военного превосходства.

Дипломат отметил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий.

Ранее МИД Китая выразил обеспокоенность из-за действий США по милитаризации космоса.

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