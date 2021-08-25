МИД Китая выразил обеспокоенность из-за действий США по милитаризации космоса

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В Китае обеспокоены стратегией США по милитаризации космоса, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД Китая выразил обеспокоенность из-за действий США по милитаризации космоса
  • Reuters

«Соединённые Штаты ускорили милитаризацию космического пространства, что представляет серьёзную угрозу миру и безопасности. Китай выражает по этому поводу серьёзную обеспокоенность», — приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу NBC ранее заявил, что Москва допускает сотрудничество с иностранными государствами в космосе, однако выступает против милитаризации этого пространства.

В августе стало известно, что исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о милитаризации космоса. По мнению аналитиков, космос больше не является безопасной зоной для спутников США, а превосходство американских военных в этой сфере уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что потенциальную «угрозу» в космосе для Соединённых Штатов якобы представляют Россия и Китай.

Подробнее — в материале RT.

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