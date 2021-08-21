В США рассказали об «особенной уязвимости» в космосе
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Так, по мнению авторов исследования, Россия и Китай разрабатывают и тестируют многочисленные противокосмические технологии, потенциально представляющие угрозу для космических систем США.
«Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США», — подчёркивается в докладе.
В частности, согласно документу, российские противокосмические системы включают в себя средства кинетического физического, некинетического физического и электронного действия, а также киберсредства.
«Средства некинетического физического действия могут включать в себя лазеры, высокомощное микроволновое оружие и ядерное оружие, детонируемое в космосе и создающее электромагнитный импульс», — поясняют в Исследовательской службе.
В связи с этим американские аналитики порекомендовали конгрессу изучить, какие ответные меры предусматривает Вашингтон в случае атаки «противника» на спутник США или их партнёров, а также кто отвечает за «охрану правопорядка» в космосе.
Кроме того, конгрессменов призвали ответить на вопрос, являются ли действующие международные нормы регулирования действий в космическом пространстве достаточными для обеспечения защиты американских военных, общества, коммерческих и космических систем?
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что американская сторона также ведёт разработки в космической сфере, однако для увеличения военного бюджета требуется «российская угроза».
«Чтобы оправдать те или иные работы, которые ведутся, а также выделить финансирование на проекты, они обвиняют Россию. Мне представляется, что такие доклады всегда связаны с отбиванием денег», — заключил эксперт.
Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал об отношениях Соединённых Штатов с Россией и Китаем в рамках освоения космоса.