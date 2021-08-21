В США рассказали об «особенной уязвимости» в космосе

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Оксана Соломатина, Анастасия Белоусова
Исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о милитаризации космоса. По мнению аналитиков, космос больше не является безопасной зоной для спутников США, а превосходство американских военных в этой сфере уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что потенциальную «угрозу» в космосе для Соединённых Штатов якобы представляют Россия и Китай.
В США рассказали об «особенной уязвимости» в космосе
  • Pixabay

Так, по мнению авторов исследования, Россия и Китай разрабатывают и тестируют многочисленные противокосмические технологии, потенциально представляющие угрозу для космических систем США.

«Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США», — подчёркивается в докладе.

В частности, согласно документу, российские противокосмические системы включают в себя средства кинетического физического, некинетического физического и электронного действия, а также киберсредства.

«Средства некинетического физического действия могут включать в себя лазеры, высокомощное микроволновое оружие и ядерное оружие, детонируемое в космосе и создающее электромагнитный импульс», — поясняют в Исследовательской службе.

В связи с этим американские аналитики порекомендовали конгрессу изучить, какие ответные меры предусматривает Вашингтон в случае атаки «противника» на спутник США или их партнёров, а также кто отвечает за «охрану правопорядка» в космосе.

Кроме того, конгрессменов призвали ответить на вопрос, являются ли действующие международные нормы регулирования действий в космическом пространстве достаточными для обеспечения защиты американских военных, общества, коммерческих и космических систем?

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что американская сторона также ведёт разработки в космической сфере, однако для увеличения военного бюджета требуется «российская угроза».

«Чтобы оправдать те или иные работы, которые ведутся, а также выделить финансирование на проекты, они обвиняют Россию. Мне представляется, что такие доклады всегда связаны с отбиванием денег», — заключил эксперт.

Ранее глава NASA Билл Нельсон рассказал об отношениях Соединённых Штатов с Россией и Китаем в рамках освоения космоса.

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