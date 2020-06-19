В Москве заявили об агрессивном курсе США на превосходство в космосе

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В МИД России оценили аннотацию открытой версии оборонной космической стратегии, которая была опубликована американским Минобороны. Этот документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере, считают в Москве.
В Москве заявили об агрессивном курсе США на превосходство в космосе
  • Pixabay

«Чётко обозначена конечная цель — обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», — констатировали в министерстве.

Там уточнили, что космическое пространство рассматривается американской стороной как арена для ведения боевых действий.

Как подчёркивает ведомство, американская сторона оправдывает такой курс «стратегической угрозой» со стороны России и Китая.

«Не гнушаются прямым передёргиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы «вепонизируют» космическое пространство», — добавили в МИД.

Российская сторона подтвердила, что готова обсуждать всю проблематику космической деятельности с представителями заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.

17 июня заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.

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