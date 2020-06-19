В Москве заявили об агрессивном курсе США на превосходство в космосе
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«Чётко обозначена конечная цель — обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», — констатировали в министерстве.
Там уточнили, что космическое пространство рассматривается американской стороной как арена для ведения боевых действий.
Как подчёркивает ведомство, американская сторона оправдывает такой курс «стратегической угрозой» со стороны России и Китая.
«Не гнушаются прямым передёргиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы «вепонизируют» космическое пространство», — добавили в МИД.
Российская сторона подтвердила, что готова обсуждать всю проблематику космической деятельности с представителями заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.
17 июня заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.