Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе

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Заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.
Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, стратегия была разработана в ответ на «на угрозу со стороны России и Китая».

«Я бы сказал, что мы всё ещё опережаем их, но для нас однозначно существует риск с учётом того, как они развивают эти (военные) возможности, и это очень серьёзная угроза», — сказал он во время презентации стратегии.

Вместе с этим Китэй вновь обвинил Россию и Китай в том, что якобы они намерены размещать оружие в космосе.

В апреле командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что американская сторона теряет превосходство над другими странами в космической сфере.

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