В NASA рассказали об отношениях США с Россией и Китаем в космосе

Глава NASA Билл Нельсон в беседе с The Washington Post рассказал об отношениях Соединённых Штатов с Россией и Китаем в рамках освоения космоса.

По его словам, США ведут космическую гонку с Китаем, однако поддерживают партнёрство с Россией.

Он отметил, что, несмотря на холодную войну, взаимодействие между двумя странами в космосе началось ещё с программы «Союз — Аполлон» в 1975 году.

«Вплоть до сегодняшнего дня у нас сохраняется это сотрудничество», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что в этом вопросе есть «контраст с Китаем».

«Я думаю, что мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши, но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в своё время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы — я бы хотел, чтобы они сотрудничали и были прозрачны», — добавил он.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности к сотрудничеству с NASA при отмене санкций.