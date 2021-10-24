«Когда стало очевидным, что усилия тщетны»: Песков объяснил отказ России от сотрудничества с НАТО

Россия сделает всё, чтобы минимизировать для себя последствия сближения Украины с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что агрессивная позиция НАТО «никогда не была секретом», а сам блок был создан против России. Представитель Кремля подчеркнул, что альянс воспринимает Россию как своего противника, в связи с чем в отказе Москвы от отношений с организацией нет ничего страшного.

Россия не может помешать возможному сближению Украины с НАТО, однако сделает всё, чтобы минимизировать для себя последствия этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля обратил внимание, что агрессивная позиция НАТО «никогда не была секретом», а сам блок был создан против России.

«И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Североатлантический альянс воспринимает Россию как своего противника, в связи с чем в отказе Москвы от отношений с организацией нет ничего страшного. Вместе с тем он напомнил, что Россия всегда выступала за развитие и нормализацию отношений.

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«Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально», — констатировал он.

Североатлантический альянс регулярно озвучивает заявления о необходимости сдерживания России, утверждая, что действия Москвы якобы угрожают безопасности Европы. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что не угрожает каким-либо странам, и призывала НАТО к диалогу и работе над нормализацией отношений.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО. Такое решение стало ответом на высылку восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращение ещё двух позиций.

Комментируя тогда решение альянса, Песков обращал внимание на очевидную противоречивость в заявлениях представителей НАТО о готовности к деэскалации отношений с Москвой и их реальных действиях. В частности, он подчёркивал, что перспективы нормализации отношений «подрываются практически полностью».

Кроме того, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

О речи Путина на «Валдае» и контактах с Байденом

Говоря о выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Песков уточнил, что глава государства хотел донести мысль о том, что Россия готова к сотрудничеству, но не примет поучений со стороны Запада.

«Президент говорил не о конфронтации. С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить — и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», — заметил Песков.

Комментируя действия Запада в отношении базовых ценностей, пресс-секретарь отметил, что Россия защищает себя от этого благодаря законодательству и «нетерпимости к каким-то проявлениям», а западные страны «пусть делают что хотят».

Песков также ответил на вопрос о возможном новом контакте Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, уточнив, что, как только будет принято решение, Кремль об этом сообщит.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», — рассказал он.

21 октября Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления российский лидер высказал мнение, что страны Запада всё более и более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах, а также затронул тему продвигаемых на Западе ценностей.

В частности, глава государства заявил, что дискуссия о правах мужчин и женщин в ряде западных стран превратилась в «совершенную фантасмагорию», приведя в пример используемые там понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо слов «отец» и «мать». Он также обратил внимание, что тех, кто рискует сказать, что мужчины и женщины всё же есть и это биологический факт, «подвергают чуть ли не остракизму».

«Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик может легко стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор», — отметил Путин.

По словам президента, подобное находится «на грани преступления против человечности». Он также высказался о том, что на Западе борьба за равноправие и против дискриминации «превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда».