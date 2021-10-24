Песков: Путин на «Валдае» заявил о готовности России к сотрудничеству с Западом

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин говорил в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о готовности России сотрудничать с другими странами при недопустимости поучений от Запада.
Песков: Путин на «Валдае» заявил о готовности России к сотрудничеству с Западом
  • РИА Новости

«Мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его мнению, Путин хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать с другими государствами, но не допустит поучений со стороны Запада.

Ранее Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова к совместной работе с другими государствами для достижения общих целей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить