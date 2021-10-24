Песков: Путин на «Валдае» заявил о готовности России к сотрудничеству с Западом
- РИА Новости
«Мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
По его мнению, Путин хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать с другими государствами, но не допустит поучений со стороны Запада.
Ранее Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова к совместной работе с другими государствами для достижения общих целей.