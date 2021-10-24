Песков рассказал о причинах отказа России от сотрудничества с НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал о причинах отказа российской стороны от сотрудничества с НАТО.
Песков рассказал о причинах отказа России от сотрудничества с НАТО
  • Reuters

«Здесь важно ещё отметить, что, несмотря на агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Североатлантический альянс воспринимает Россию как своего противника, в связи с этим в отказе от отношений с организацией нет ничего страшного. Под маской миролюбивых заявлений НАТО всё также остаётся агрессивным военным блоком.

«Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдёт, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

Позднее в Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО.

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