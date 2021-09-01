«Практика западных партнёров»: почему Россия раскритиковала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала резолюцию Совбеза ООН по Афганистану, представленную США, Великобританией и Францией. По её словам, РФ внесла большой вклад в формирование текста документа, однако многие её замечания так и не были учтены. В частности, в параграфе о борьбе с терроризмом отсутствует упоминание об «Исламском государстве»*. В связи с этим, отметила дипломат, российская сторона была вынуждена воздержаться от голосования. Об игнорировании предложений по тексту резолюции, а также о спешности её принятия ранее говорил и постпред России при ООН Василий Небензя. Эксперты считают, что столь поспешное принятие документа свидетельствует о том, что западные страны стремятся переложить ответственность за провал своей 20-летней миссии на талибов** и оставить государства региона справляться с последствиями в одиночку.

Большая часть предложений России по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану была проигнорирована её авторами — США, Великобританией и Францией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что в итоге РФ была вынуждена воздержаться от голосования.

«Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида, с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования. Вместе с тем в конечном итоге в ходе голосования по тексту наша страна совместно с Китаем была вынуждена воздержаться», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Так, по её словам, авторы документа не стали включать в параграф по борьбе с терроризмом упоминание «Исламского государства» и «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ)***, которые представляют серьёзную угрозу безопасности в регионе. Помимо этого, отметила официальный представитель МИД России, не были учтены «тезисы о важности не допустить, чтобы эвакуация квалифицированных афганских кадров негативно сказывалась на социально-экономическом положении страны и её способности к достижению целей устойчивого развития».

Ещё одним пунктом, который не нашёл отражения в резолюции, Мария Захарова назвала обеспокоенность российской стороны «пагубным влиянием заморозки национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане».

При этом она отметила спешность принятия документа на голосовании, выразив уверенность в том, что в основном текст «обкатывался» в узком формате.

«В очередной раз разочаровала практика западных партнёров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета. Причём есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели «обкатать» текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет», — подчеркнула дипломат.

Ранее резолюцию, представленную тройкой западных стран, раскритиковал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — заявлял постпред.

#Nebenzia: Russia🇷🇺 had to abstain during the vote on the draft #UNSC resolution on #Afghanistan.

We had to do this because the authors of the draft had ignored our principled concerns. https://t.co/MyqKmAhVcxpic.twitter.com/OZ0bPChV1d — Russian Mission UN (@RussiaUN) August 30, 2021

При этом, комментируя отсутствие упомянутых ИГ и ИДВТ в тексте документа, он выразил мнение, что таким образом авторы делят террористов на «своих» и «чужих».

«Видим в этом нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на «своих» и «чужих». Попытки «затушёвывать» теругрозы, исходящие от этих группировок, неприемлемы», — пояснил Василий Небензя.

В отношении же сжатых сроков по приятию резолюции дипломат заявил, что таким образом Запад пытается избавиться от ответственности за происходящее в Афганистане.

«Может быть, если бы у нас было больше времени, результаты голосования были бы другими. В то же время видим в этом попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придётся иметь дело с последствиями этой длительной кампании», — заявил Василий Небензя.

По его словам, это уже не первый раз, когда западная коалиция позволяет себе столь безответственное поведение и отношение к событиям в Афганистане. В качестве примера российский постоянный представитель привёл то, как участники военной операции НАТО «формально отчитывались перед Советом Безопасности».

Резолюция на фоне теракта

Резолюцию по Афганистану Совбез ООН принял 30 августа. За неё проголосовали 13 из 15 стран. Среди воздержавшихся — Россия и Китай. Основными моментами документа стал призыв к «Талибану» обеспечить безопасный выезд из республики афганцев и иностранных граждан, разрешить доступ гуманитарным организациям и обеспечить соблюдение прав человека, в том числе в отношении женщин и детей.

Резолюция была принята на фоне теракта возле международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая. Террористы-смертники устроили два взрыва возле северных ворот аэровокзала и расположенного неподалёку отеля Baron, в результате которых погибли более 150 человек, включая 13 американских военных, пострадали свыше 200. Президент США Джо Байден, ссылаясь на данные разведки, возложил ответственность за теракт на «Вилаят Хорасан» (ответвление ИГ — группировка «Исламское государство в Хорасане»).

Аэропорт Кабула

globallookpress.com

© U.S. Marines

Как отметил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан, усугубление ситуации в республике неразрывно связано со спешным выводом коалиционных войск из страны.

«Хаос в Афганистане напрямую связан со спешным и беспорядочным выводом иностранных войск. Соответствующие страны должны понимать, что для них уход (из Афганистана. — RT) — это не повод сложить с себя ответственность, а начало (этапа. — RT) осмысления и исправления ошибок», — указал Гэн в Twitter.

Amb. Geng Shuang at #UNSC on #Afghanistan:



1/5 Chaos in Afghanistan is directly related to the hasty&disorderly withdrawal of foreign troops. Relevant countries should realize withdrawal is not the end of their responsibility but the beginning of their reflection&correction. — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) August 31, 2021

Он также подчеркнул недопустимость навязывания своего мировоззрения одними странами другим.

«Соответствующие страны должны изменить ошибочную практику навязывания собственных моделей другим. Непозволительно просто оставить после себя огромную катастрофу и переложить ответственность на соседние государства и Совет Безопасности (ООН. — RT)», — следует из поста.

Между тем в Пентагоне 30 августа сообщили о завершении эвакуации войск из Афганистана, отметив, что на этом военная операция США в республике окончена.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и об окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев», — заявил представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи.

Gen. McKenzie: I’m here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan. pic.twitter.com/l8E2Fbftky — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

В общей сложности, как сообщал госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, из республики было вывезено свыше 123 тыс. человек, среди которых 6 тыс. американских граждан.

Отметим, что США начали выводить свои войска из Афганистана в начале мая. В республике они находились на протяжении почти 20 лет — сначала под предлогом проведения операции «Несокрушимая свобода», которая стала ответом на теракты в США, произошедшие 11 сентября 2001 года, а затем, после 2014 года, — в рамках миссии НАТО «Страж свободы».

При этом эвакуация американских военнослужащих проходила довольно стремительно, к 13 июля страну покинули 95% контингента. На спешность подобного вывода ранее указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявляя, что эти действия привели к дестабилизации ситуации в республике.

Уходом американцев воспользовались представители движения «Талибан», начав активное наступление, в результате которого 15 августа захватили Кабул и объявили об установлении полного контроля над Афганистаном и окончании войны. Президент республики Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

«Списать хаос»

Опрошенные RT эксперты указывают, что в свете последних событий в Афганистане принятая Совбезом ООН резолюция стала закономерной. Так, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что западные страны и те, кто их поддерживает, традиционно стараются любыми способами проталкивать своё видение, отрицая собственную ответственность за ситуацию в республике.

«Этот документ продолжает сформированную ранее политику стран Запада, в том числе в отношении Афганистана, и по сути должен списать хаос и жертвы в результате их позорного бегства оттуда. При этом теперь всё, что происходит, ставится в вину талибам», — сказал он в комментарии RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк полагает, что ремарки России относительно текста резолюции были проигнорированы целенаправленно, так как коалиция понимает всю их справедливость.

«Очевидно, что они не могли на политическом уровне допустить, чтобы справедливые замечания со стороны России вошли в итоговый документ, который выражает по сути неспособность Запада трезво оценивать ситуацию», — пояснил в беседе с RT Данюк.

Талибы в Афганистане

© REUTER/Stringer

Вместе с тем он допустил, что факт невнесения ИГ и «Исламского движения Восточного Туркестана» в число осуждаемых авторами документа говорит о том, что Запад во главе с США таким образом помещает эти группировки в свой актив инструментов противодействия России и Китаю. Ведь эти организации представляют угрозу безопасности в первую очередь для Москвы и Пекина, которые в Соединённых Штатах рассматриваются как стратегические противники.

Этой точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.

«Для США и их союзников стало доброй традицией ловить рыбу в мутной воде, поддерживая контакты с террористическими организациями. Вашингтон всегда играет на грани фола и пытается всяческими способами использовать террористов в своих целях», — сказал он.

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При этом, как указал Владимир Шаповалов, западные страны, осознавая свой провал в республике, пытаются сейчас по максимуму выжать из неё, забирая из страны всё, что можно вывезти. По его словам, это касается и квалифицированных кадров из числа местных жителей, которых массово вывозят американцы.

«США активно подпитывают собственную экономику, промышленность, науку кадрами из-за рубежа. Несмотря на то что Афганистан находится на достаточно низком уровне экономического развития и ему нужна помощь, нужен каждый квалифицированный человек, Соединённые Штаты без зазрения совести стремятся воспользоваться чужими ресурсами», — отметил Шаповалов.

Однако судьбе этих специалистов вряд ли можно позавидовать, считает Никита Данюк, так как не все из них смогут нормально устроить свою жизнь на новом месте.

«Некоторых специалистов на Западе попытаются привлечь к работе над своими проектами. Но будущее многих неопределённо, так как их вывозят в специальные лагеря на территории Испании, Катара, Кувейта и не факт, что власти этих государств будут согласны держать их долго», — сказал собеседник RT.

Подобное отношение к кадрам, отметил Данюк, говорит о равнодушии коалиционных стран к республике, в которой они «почти 20 лет строили демократию и боролись с терроризмом».

«Миссия США провалилась, и сейчас западные страны пытаются переложить ответственность на кого угодно, только бы снять её с себя. Но в реальности это желание не признавать себя виноватыми лишь подрывает коллективный авторитет Запада. Ведь они показали неспособность справляться с обязательствами, которые берут на себя», — резюмировал эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское движение Восточного Туркестана» — экстремистская группировка, внесённая Советом Безопасности ООН в санкционный список как имеющая связи с «Аль-Каидой»**** и ИГ.

****«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.