Блинкен назвал операцию по эвакуации людей из Кабула одной из самых сложных в истории США

Операция по эвакуации людей из Кабула, которую завершил Пентагон, была одной из самых сложных в истории Соединённых Штатов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.

«Несколько часов назад эта операция (по эвакуации. — RT) была завершена. Более 123 тысяч человек были благополучно вывезены из Афганистана», — отметил госсекретарь США.

По его словам, в число вывезенных людей входят около 6 тысяч американских граждан.

Блинкен подчеркнул, что операция по эвакуации была одной из самых сложных в истории США.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.