МИД: большинство предложений России проигнорировали в резолюции СБ ООН по Афганистану

Большая часть предложений и призывов российской стороны была проигнорирована в резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявили в Москве.

Как напомнили в МИД России, 30 августа Совбез принял резолюцию 2593. Её подготовила западная «тройка» (США, Великобритания, Франция).

«Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида, с тем чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования», — сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

При этом в конечном итоге в ходе голосования по тексту Россия и Китай были вынуждены воздержаться.

В документе были учтены «некоторые из озабоченностей» российской стороны, отметила она, однако большинство предложений остались проигнорированными.

В частности, авторы резолюции отказались включать в параграф о борьбе с терроризмом упоминание ИГИЛ*, говорится в сообщении.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Афганистане, призывая членов радикального движения «Талибан»** обеспечить безопасность выезда граждан страны.

Документ поддержали 13 государств, Россия и Китай воздержались.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Россия воздержалась по причине игнорирования авторами проекта «принципиальных озабоченностей» страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.