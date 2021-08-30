Небензя высказался о резолюции Совбеза ООН по Афганистану

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал позицию российской стороны по резолюции Совбеза ООН по Афганистану.
Небензя высказался о резолюции Совбеза ООН по Афганистану
  • Reuters

По его словам, Россия воздержалась при голосовании по резолюции потому, что её авторы проигнорировали волнующие Москвы детали.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Совет Безопасности ООН принял на заседании резолюцию по ситуации в Афганистане. Россия и Китай воздержались при голосовании.

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