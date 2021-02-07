Островные претензии: почему власти Японии вновь подняли вопрос принадлежности Курил

В воскресенье, 7 февраля, в Японии прошёл традиционный общенациональный съезд, посвящённый вопросу «северных территорий» — так здесь называют группу российских островов Курильской гряды. В числе выступающих на съезде были премьер-министр и глава МИД. Также в этот день японские националисты провели акции вблизи российского посольства. Токио настаивает на своём праве на острова, обозначая это условием для заключения мирного договора, однако эксперты отмечают несостоятельность аргументации японской стороны. При этом специалисты утверждают, что японское общество в целом мало волнует вопрос «северных территорий».

В воскресенье, 7 февраля, ультраправые организации провели в Токио уличные акции, приуроченные ко «дню северных территорий». Так в Японии называют несколько российских островов Курильской гряды: Шикотан, Итуруп, Кунашир и архипелаг Хабомаи.

Демонстранты провели акцию в районе российского посольства. Как сообщило РИА Новости, они объезжали квартал, в котором расположено диппредставительство, на микроавтобусах, выкрикивая в громкоговорители лозунги и транслируя марши.

Однако приблизиться к дипмиссии митингующие не могли — в нескольких кварталах от посольства были выставлены усиленные наряды полиции. Правоохранители перекрывали проезд при приближении автобусов с националистами, чтобы не дать им возможности проехать по ближайшей к посольству дороге.

Отмечается, что в непосредственной близости от посольства не было замечено каких-либо демонстраций или пикетов.

«День северных территорий» отмечается в Японии последние 40 лет — дата приурочена к годовщине подписания Симодского трактата с Россией в 1855 году. По условиям документа перечисленные острова Курильской гряды отходили японской стороне в обмен на подписание торгового соглашения. Однако за последующее столетие госграница в районе Курильских островов и Сахалина менялась ещё трижды.

Современные границы стран определились по итогам Второй мировой войны, однако Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который так и не был подписан, передачу ему группы Курильских островов. Россия же отрицает любые претензии японской стороны на южные Курилы, поскольку действующий над ними суверенитет имеет международно-правовое оформление.

С 1981-го ежегодно 7 февраля в Японии проходит общенациональный съезд, посвящённый теме «возвращения» находящихся во владении России островов. В мероприятии традиционно принимают участие премьер-министр страны, глава МИД, а также другие члены правительства.

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате. Причём участники съезда выразили «крайнее сожаление» тем, что острова «в течение 75 лет продолжают оставаться захваченными без юридических оснований».

Онлайн-съезд в честь «дня северных территорий»

© www.hoppou.go.jp/YouTube

Итоги Второй мировой

Выступая на съезде, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что нерешённая проблема «северных территорий» и отсутствие мирного договора с Россией «вызывают сожаление».

«Безусловно, мой кабинет министров унаследовал результаты переговоров саммита в Сингапуре 2018 года. Основываясь на достигнутых между странами договорённостях, мы будем последовательно продолжать процесс переговоров», — пообещал политик.

Глава правительства добавил, что для достижения прогресса в переговорах важно, «чтобы у каждого в Японии развивался интерес и углублялось понимание этого вопроса (возврата островов. — RT), чтобы правительство и граждане могли действовать сообща».

Напомним, что по итогам переговоров в ноябре 2018 года на полях саммита АСЕАН в Сингапуре президент России Владимир Путин и глава японского правительства (тогда этот пост занимал Синдзо Абэ) договорились активизировать диалог по мирному договору на основе японско-советской декларации 1956 года.

Ёсихидэ Суга

© David Mareuil/Pool via REUTERS

В свою очередь, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио будет вести диалог с Москвой на основе базовой для японской стороны позиции. Речь идёт о решении «территориальной проблемы».

«Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», — цитируют РИА Новости слова министра.

Напомним, 2 февраля 1946 года, по итогам советской-японской войны 1945 года, ставшей завершающим этапом Второй мировой войны, Курильские острова и Южный Сахалин официально вошли в состав СССР. Соглашение, в котором говорилось об условиях вступления Советского Союза в войну против Японии, было подписано союзниками по антифашистской коалиции на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Согласно документу, Москва соглашалась вступить в боевые действия при условии возвращения южной части Сахалина и Курильских островов.

Разоружение японских военных Красной Армией было практически завершено к концу августа 1945 года. Япония приняла условия Потсдамской декларации и подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Советский Союз получил южную половину Сахалина и Курильские острова.

При этом мирный договор между Японией и СССР подписан тогда не был. В 1951 году Токио подписал Сан-Францисский мирный договор, закрепляющий утрату японской стороной прав на острова Курильской гряды и части острова Сахалин. Однако Советский Союз решил не подписывать этот документ, поскольку в нём не был прописан вопрос о выводе иностранных войск из Японии. Кроме того, не пояснялось, в чью пользу Токио отказывается от островных территорий.

В 1956 году Токио и Москва согласовали декларацию, которая предусматривала дальнейшее развитие отношений стран и подписание мирного договора.

Однако серьёзных подвижек в заключении мирного договора не последовало и после этого. Снова к этой теме стороны вернулись после распада СССР. Впрочем, прийти к консенсусу Москве и Токио не удалось до сих пор. Японская сторона настаивает на своём праве на острова Курильской гряды, опираясь на условия Симодского трактата 1855 года. Российская же сторона указывает на то, что документ давно утратил силу.

Японские солдаты складывают оружие перед советскими офицерами

AFP

Одновременно Токио обвиняет Москву в нарушении Пакта о нейтралитете, который действовал между странами, когда СССР «развязал с Японией войну».

«Северные территории являются исконно японской территорией, которая продолжает незаконно оккупироваться Россией. Правительство США также последовательно поддерживает позицию Японии», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Однако эксперты отмечают несостоятельность требований Токио. Как пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, формально СССР действительно нарушил Пакт о нейтралитете с Японией, но вступление в войну с Японией было продиктовано союзническими обязательствами.

«Согласно международным нормам, действия против вражеских государств имеют приоритет над любыми другими взятыми на себя обязательствами. В тот период важно было закончить Вторую мировую войну, и это решение было юридически более весомым, чем действующий Пакт о нейтралитете с Японией», — пояснил эксперт.

Второстепенный вопрос

В свете существующих противоречий аналитики сомневаются, что сторонам удастся в обозримом будущем сблизиться в территориальном вопросе. Так, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов констатировал, что переговоры о мирном договоре фактически застопорились из-за территориального вопроса.

«Традиционная позиция Токио заключается в том, что Россия «удерживает» острова. И тот факт, что эта тема была поднята на сегодняшнем съезде, важен. Дело в том, что на прошлых двух съездах такие формулировки опускались. Тогда стороны пытались ускорить переговоры о мирном договоре на основе советско-японской декларации 1956 года, где постулируется, что СССР пойдёт навстречу пожеланиям японской стороны после подписания мирного договора», — пояснил собеседник RT.

Остров Кунашир

© REUTERS/Yuri Maltsev

По мнению Кистанова, во время активных российско-японских переговоров при премьер-министре Абэ официальный Токио избегал резких формулировок.

«Но сейчас ситуация поменялась, премьер-министр Суга ужесточил японскую позицию, поставив вопрос обо всех островах Курильской гряды. Россия тоже жёстко стоит на том, что владеет островами законно по итогам Второй мировой войны», — отметил эксперт.

Напомним, правящая в Японии Либерально-демократическая партия отстаивает право Японии на возвращение «северных территорий». Занимавший бессменно с 2012 года пост партийного лидера, а также пост премьер-министра страны Синдзо Абэ регулярно поднимал этот вопрос. Политик также активно участвовал в переговорах с российской стороной на предмет подписания мирного договора между странами.

В августе 2020 года он покинул пост премьер-министра по состоянию здоровья. В своей речи, посвящённой отставке, политик затронул тему мирного договора с Россией. Синдзо Абэ выразил сожаление, что не успел подписать этот документ. Он добавил, что при новом кабмине работа в этом направлении будет продолжена.

Новым лидером правящей партии и премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга. Политик сразу заявил, что намерен вести диалог с Россией по вопросу принадлежности островов Курильской гряды.

Впрочем, эксперты не склонны преувеличивать то значение, которое власти Японии готовы уделять вопросу «северных территорий».

«На самом деле Либерально-демократическая партия занимает довольно сдержанную позицию. Более того, в своё время Синдзо Абэ даже смягчил традиционный подход Токио, признав японско-советскую декларацию 1956 года как основу для переговоров», — отметил Дмитрий Стрельцов.

© REUTERS/Issei Kato

По словам эксперта, тема Курильских островов хотя и возникает в японских СМИ, но население не придаёт ей большого значения.

«Та уличная акция, которая прошла сегодня у российского посольства, не является чем-то особенным, это традиционные выступления на 7 февраля. В Японии даже не все знают об этой проблеме, а подавляющее большинство японцев просто поддерживает позицию правительства. Все давно привыкли к тому положению, которое сложилось 75 лет назад», — рассказал Стрельцов.