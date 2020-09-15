«Прояснить вопрос»: что сказал будущий премьер Японии о принадлежности Курильских островов

Новый лидер правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжать диалог с Москвой по вопросу принадлежности четырёх островов Курильской гряды, которые входят в состав России. Политик скоро станет премьер-министром страны и уже сейчас обозначил свою позицию по теме территориальных притязаний. По мнению экспертов, своим высказыванием Ёсихидэ Суга дал понять, что собирается придерживаться курса Токио на возврат всех четырёх островов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Япония должна признать суверенитет РФ над Курилами для заключения мирного договора.

Новый лидер правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга высказался по вопросу принадлежности четырёх островов Курильской гряды, которые японская сторона называет «северными территориями». Политик подчеркнул, что планирует продолжить курс, начатый его предшественником Синдзо Абэ.

«Что касается вопроса «северных территорий», намерен продолжать диалог (с Россией. — RT), чтобы прояснить вопрос принадлежности четырёх островов», — заявил Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции.

Кроме того, новый лидер правящей партии отметил, что покидающий свой пост премьер-министра Синдзо Абэ смог развить доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, бывший министр обороны Сигеру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, 14 сентября 2020 года.

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Напомним, что 28 августа Синдзо Абэ, возглавлявший правительство Японии с 2012 года, объявил, что вынужден оставить пост по состоянию здоровья.

«Поскольку я более не могу соответствовать мандату, выданному мне народом, я решил, что мне не следует оставаться на посту премьер-министра», — заявил тогда Абэ.

14 сентября правящая Либерально-демократическая партия Японии выбрала своего нового лидера, который должен вскоре возглавить правительство страны.

Им стал 71-летний политик Ёсихидэ Суга, который получил 377 из 535 голосов однопартийцев, одержав верх над двумя соперниками — бывшим генсеком ЛДП Исибой Сигэру и действующим руководителем политсовета партии Кисидой Фумио.

Сам Суга на момент выдвижения на пост партийного лидера и премьер-министра занимал должность генерального секретаря кабмина. 16 сентября парламент Японии назначит голосованием нового премьер-министра. В том, что им станет именно Суга, у экспертов нет сомнений, поскольку коалиция, возглавляемая ЛДП, контролирует обе палаты парламента.

«Безусловно, Суга станет премьер-министром Японии, поскольку у него большинство голосов в правящей партии. Поэтому утверждение его на посту главы правительства станет простой формальностью», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

Политическая карьера Ёсихидэ Суги началась в конце 1980-х годов, когда он избрался в законодательное собрание города Иокогама. В общенациональный парламент политик прошёл в 1996 году от ЛДП.

Пост в правительстве Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга занял ещё в 2006 году. Кабинет министров проработал недолго — уже в 2007 году Абэ ушёл в отставку. Однако после возвращения Абэ на пост премьер-министра в 2012 году Суга занял должность генсека нового правительства, на которой находился бессменно до последнего времени.

Территориальные притязания

По мнению экспертов, Ёсихидэ Суга продолжит курс своего предшественника по ряду важных направлений, в том числе по вопросу так называемых северных территорий — российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Токио.

Именно с этими территориальными притязаниями правящая партия Японии увязывает вопрос подписания мирного договора с Россией.

Напомним,что права Москвы на эти острова Курильской гряды были закреплены по итогам Второй мировой войны — в Ялтинском соглашении 1945 года.

Подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу островов Советскому Союзу.

Подписание акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" (2 сентября 1945 г.)

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При этом мирный договор по итогам Второй мировой войны между Японией и СССР так и не был подписан.

В 1951 году власти Японии подписали Сан-Францисский мирный договор. Документ закреплял утрату японской стороной прав на Курилы. Однако Москва не стала подписывать этот договор, поскольку в нём оставался открытым вопрос, в чью именно пользу Япония отказывается от островов.

Важной вехой в японско-российских отношениях стало подписание в 1956 году декларации, в которой стороны выразили готовность подписать мирный договор на условиях раздела островов — Японии могли отойти Хамобаи и Шикотан. Однако после того, как в 1960 году Япония подписала договор, предоставляющий США право использовать военные базы на своей территории, реализация декларации 1956 года застопорилась.

Дискуссия по вопросу подписания мирного российско-японского договора активизировалась уже во время нахождения Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.

Выступая в сентябре 2018 года на заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор без предварительных условий.

«Так вот, 70 лет мы ведём переговоры. Синдзо сказал: давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — заявил Путин.

Однако Токио такой вариант не устроил — японская сторона выдвинула предложение активизировать переговоры по территориальному вопросу на основе Совместной декларации 1956 года.

Вопрос в количестве

При этом эксперты уверены, что независимо от того, какой будет дипломатическая риторика, Токио будет неизменно преследовать цель присоединения к Японии четырёх островов Курильской гряды. В качестве исторического обоснования для этих притязаний выступает утративший силу Симодский трактат от 1855 года, согласно которому Российская империя уступила Японии Курильские острова в обмен на торговые преференции. День подписания этого документа отмечается в Японии как «День северных территорий» — праздник призван продемонстрировать приверженность страны идее возвращения в свой состав островов Курильской гряды.

Бухта Абрамова острова Уруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов)

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Как отметил в комментарии RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, говоря о возвращении к декларации 1956 года, Синдзо Абэ не собирался ограничивать претензии Токио только двумя островами.

«Это ошибочное представление, Абэ не планировал отказываться от притязаний на все четыре острова. И сейчас Суга будет продолжать этот курс, он уже дал понять, что готов ставить вопрос обо всех четырёх островах. А декларация 1956 года всегда рассматривалась Японией как первый этап на пути к получению четырёх островов. Так что своим сегодняшним заявлением Суга расставил все точки над i, точно обозначил позицию», — пояснил эксперт.

Как пояснил Кистанов, эти идеи пользуются поддержкой в японском обществе, поскольку власти постоянно ведут широкую пропагандистскую работу в этом направлении.

«Большинство японцев считают, что СССР отобрал острова у Японии незаконно, а Россия должна их вернуть. Это общественное мнение, оно создано целенаправленно политиками и СМИ», — добавил эксперт.

По словам эксперта, утверждение на пост премьер-министра Ёсихидэ Суги может обернуться некоторым ужесточением риторики Токио по вопросу мирного договора и островов.

«Синдзо Абэ избегал ставить вопрос так, как это сделал Суга, — говорить сразу о четырёх островах. Хотя это и является официальной позицией государства, Абэ использовал более обтекаемые формулировки», — поделился эксперт своими наблюдениями.

Мирные перспективы

В свою очередь Александр Панов считает, что территориальные притязания Японии являются сегодня второстепенным вопросом.

«Территориальные претензии японских властей не мешали Москве и Токио улучшать и укреплять отношения во время премьерства Синдзо Абэ. В этот период отношения России с Японией стали лучше, чем с любой другой страной G7. Например, Япония, в отличие от западных стран, готова предоставлять России кредиты — ранее японская сторона предоставила кредит на разработку газовых месторождений на Ямале. Территориальные претензии Токио не мешали странам развивать отношения. Можно предположить, что при новом премьер-министре эта линия будет продолжена», — считает эксперт.

Однако эксперты сомневаются в том, что Япония и Россия смогут подписать мирный договор в обозримой перспективе.

Вывешивание флага России у международного выставочного центра INTEX Osaka перед открытием саммита "Группы двадцати" в японской Осаке

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«Шансы на это есть всегда, это зависит от многих обстоятельств: от политической воли лидеров, от того, как будут развиваться отношения, как на это будет влиять ситуация в мире и настроение общественности в той и другой стране. Это сложный комплекс вопросов, который предстоит решить, прежде чем можно будет заключить мирный договор», — пояснил Александр Попов.

Схожей точки зрения придерживается и Валерий Кистанов.

«Синдзо Абэ сделал подписание мирного договора с Россией одним из главных внешнеполитических приоритетов. Ему не удалось добиться этого, и он, несомненно, хотел бы, чтобы это дело продолжил преемник. Однако позиции Москвы и Токио слишком разные, чтобы стороны могли при всём желании подписать мирный договор в ближайшее время. Наверное, на это потребуется не один год, а может, и десятилетие», — подытожил эксперт.