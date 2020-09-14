Будущий премьер Японии высказался на тему Курил

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Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и принадлежности островов южной части Курил, заявил новый лидер правящей Либерально-демократической партии, будущий премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Будущий премьер Японии высказался на тему Курил
  • РИА Новости

«Что касается северных территорий (российские южные Курильские острова. — RT), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов», — цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что уходящему в отставку с поста главы правительства Синдзо Абэ удалось развить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Москва неоднократно подчёркивала, что российский суверенитет над данными территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, неоспорим.

На прошедшем в понедельник, 14 сентября, в Токио съезде Суга был избран новым председателем правящей партии. 16 сентября его утвердят в должности премьера. 

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