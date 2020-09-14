Будущий премьер Японии высказался на тему Курил
- РИА Новости
«Что касается северных территорий (российские южные Курильские острова. — RT), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов», — цитирует политика ТАСС.
Он отметил, что уходящему в отставку с поста главы правительства Синдзо Абэ удалось развить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Москва неоднократно подчёркивала, что российский суверенитет над данными территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, неоспорим.
На прошедшем в понедельник, 14 сентября, в Токио съезде Суга был избран новым председателем правящей партии. 16 сентября его утвердят в должности премьера.