Договорные вопросы: изменится ли внешний курс Японии после отставки Синдзо Абэ

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке из-за проблем со здоровьем. Впервые Абэ возглавил японское правительство в 2006 году, но уже в 2007-м ему пришлось оставить пост из-за обострения хронического заболевания. В 2012 году политик вновь занял кресло премьер-министра Японии и возглавлял кабмин непрерывно вплоть до нынешней отставки. Абэ отметился как последовательный сторонник пересмотра Конституции страны и возвращения Японии права на полноценную армию. Также Абэ проявлял большую активность в переговорах с Москвой о мирном соглашении. Сегодня политик констатировал, что ни той ни другой цели за годы премьерства ему не удалось достичь.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ покидает свой пост. Об этом политик объявил 28 августа на пресс-конференции, которая транслировалась по общенациональному телевидению. Абэ объяснил своё решение ухудшением состояния здоровья.

«Поскольку я более не могу соответствовать мандату, выданному мне народом, я решил, что мне не следует оставаться на посту премьер-министра», — заявил Абэ.

Премьер Японии не назвал имени своего возможного преемника. Он будет исполнять обязанности главы кабмина до тех пор, пока правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) не выберет нового главу правительства.

Как сообщает агентство Nikkei, кабинет министров Абэ уйдёт в отставку сразу после того, как ЛДП назовёт нового лидера. Скорее всего, это произойдёт уже в сентябре.

Среди возможных кандидатов на пост главы японского правительства СМИ называют нескольких политиков, среди которых —бывший глава оборонного ведомства Японии и экс-генсек ЛДП Сигэру Исиба, а также бывший глава японского МИД Фумио Кисида.

Сторонники Либерально-демократической партии Японии

Reuters

© Issei Kato

Последний уже объявил о своей готовности принять участие в выборах нового председателя ЛДП и премьер-министра Японии.

Впервые пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ занял в 2006 году, но через год вынужден был досрочно уйти в отставку из-за обострения хронического язвенного колита. Однако после того, как заболевание отступило, политик в 2012 году смог снова возглавить правительство.

С того момента Абэ бессменно руководил правительством Японии. Однако в августе 2020 года политик был вынужден вновь обратиться за медицинской помощью из-за обострения хронического заболевания.

В беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил, что за все годы нахождения на посту премьер-министра Абэ так и не обозначил, кого именно он хотел бы видеть в качестве своего преемника.

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«Поэтому сейчас в японских политических высших кругах царит хаос, неразбериха, развернулась борьба. На данный момент наиболее вероятный кандидат на эту должность — Сигэру Исиба, который является видным деятелем правящей ЛДП и является большим «ястребом», чем Абэ», — рассказал эксперт.

При этом отставка Абэ не ударит по позициям правящей партии, поскольку ЛДП имеет большинство в обеих палатах парламента, а оппозиция находится в состоянии разброда, добавил Кистанов.

В свою очередь, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов полагает, что отставка Абэ даже укрепит положение ЛДП.

«В последнее время рейтинг кабинета Абэ заметно снизился — более половины японцев не одобряют его деятельность. Но смена премьер-министра, обновление образа кабинета министров, как правило, улучшает имидж всей партии. Поэтому уход Абэ даст дополнительные очки ЛДП», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Военный поворот

Как отмечает агентство Kyodo, во время нахождения у власти Синдзо Абэ выступал с позиций консервативного «ястреба» и старался поднять престиж Японии на международной арене. Так, одним из важных пунктов его политической программы являлся пересмотр «пацифистской» статьи Конституции, ограничивающей для Японии возможность иметь полноценную армию.

Во время пресс-конференции 28 августа Абэ затронул эту тему. Он выразил сожаление в связи с тем, что в период нахождения на посту премьер-министра страны ему так и не удалось провести внесение поправки в Конституцию.

Солдаты Сухопутных сил самообороны Японии

Reuters

© Issei Kato

Кроме того, Абэ огорчён тем, что не успел подписать мирный договор с Россией, а также решить проблему похищенных северокорейцами японских граждан.

«Мы давали обещания по этим вопросам на уровне партии. Я рассчитываю, что и при новом правительстве по этим направлениям будет вестись активная работа», — заявил Абэ.

Напомним, согласно действующей с 1947 года конституции, Япония не может создавать полноценные вооружённые силы и участвовать в зарубежных военных конфликтах. Функции, выполняемые в других странах армией, в Японии возложены на созданные в 1954 году Силы самообороны.

Однако в последнее время в стране всё чаще звучат призывы к пересмотру ограничений, наложенных на Токио по итогам Второй мировой войны. Наиболее активным выразителем этих настроений стала правящая Либерально-демократическая партия и её лидер Синдзо Абэ.

Однако конституционные ограничения не мешают японской стороне наращивать свою оборонную мощь. Сегодня японское оборонное ведомство даже готово вступить в мировую гонку по созданию гиперзвуковых вооружений, военные рассчитывают получить такое оружие уже в начале 2030-х годов.

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Кроме того, Токио вынашивает планы по преобразованию японских Воздушных Сил самообороны в военно-космические силы. Об этих перспективах в 2019 году заявил Синдзо Абэ. Соответствующие подразделения были созданы в составе японских Сил самообороны уже в начале 2020 года.

По мнению Валерия Кистанова, «ястребиный» курс будет продолжен и при преемнике Абэ

«Внесение поправок в статью 9 Конституции Японии было заветной мечтой Абэ. Он мог провести эту реформу через парламент, где у ЛДП большинство. Но референдум мог показать неоднозначный результат, поэтому власти и медлили», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Стрельцов. По словам эксперта, отмена конституционных ограничений на создание армии является долгосрочной линией правящей партии.

«Руководство ЛДП стоит на достаточно националистской позиции, которая заключается в самостоятельной внешней политике, более жёстком отстаивании своих национальных интересов и ставке на военный компонент. Скорее всего, новый премьер-министр также будет продвигать эту линию», — считает эксперт.

Территориальные притязания

Ещё одной задачей, которую не успел выполнить Синдзо Абэ на посту премьер-министра, стало подписание мирного договора с Российской Федерацией. Камнем преткновения в этом вопросе стали притязания Токио на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, входящие в состав России.

Остров Шикотан Сахалинской области. Самый крупный остров Малой гряды Курильских островов

РИА Новости

© Андрей Шапран

Напомним, права Москвы на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. Подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу островов Советскому Союзу.

При этом мирный договор по итогам Второй мировой войны между Японией и СССР заключён не был. В 1956 году Токио и Москва подписали декларацию, в которой выразили готовность к поэтапному развитию отношений и заключению мирного договора.

Однако сегодня японская сторона ссылается на условия Симодского трактата 1855 года, согласно которому Россия уступила японской стороне острова Курильской гряды в обмен на торговые преференции. Однако юридически этот договор давно утратил силу.

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Как отметил в беседе с RT доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Пётр Цветов, Токио не отступится от своих территориальных притязаний и после отставки Абэ.

«Абэ много говорил о мирном договоре, часто встречался с российским президентом, поэтому возникло впечатление, что он активный сторонник заключения мирового договора. Но японская сторона считает это возможным только на своих условиях», — подчеркнул эксперт.

По мнению Валерия Кистанова, нельзя исключать, что после отставки Абэ японская сторона ещё больше ужесточит свою риторику по вопросу островов.

«Если говорить в целом, то принципиальных изменений в связи с отставкой Синдзо Абэ не стоит ожидать. Сохранится курс на тесный военно-политический союз с США, сдерживание Китая, обуздание северокорейской ракетно-ядерной угрозы, продолжатся трения в отношениях с Южной Кореей», — подытожил эксперт.