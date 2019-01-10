«Грубо искажают суть договорённостей»: посла Японии вызвали в МИД России из-за заявлений Токио о Курилах

В Москве считают заявления Токио о проблематике мирного договора с РФ грубым искажением сути договорённостей между лидерами двух стран, отметили в МИД России. В этой связи посла Японии вызвали на Смоленскую площадь. Замглавы внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов указал Тоёхисе Кодзуки, что высказывания японских политиков расценены «как попытка искусственно нагнетать атмосферу». В частности, в Москве обратили внимание на заявление о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». В Токио отказались комментировать позицию Москвы. Ранее власти Японии анонсировали официальный визит в РФ главы МИД страны Таро Коно, который должен состояться 12—16 января.

Посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили на Смоленскую площадь в связи с «высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора с Россией». Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Речь идёт о заявлениях премьер-министра Японии Синдзо Абэ касательно южных Курильских островов и достижения понимания у его жителей относительно «перехода территориальной принадлежности». Кроме того, 2019 год был объявлен японской стороной «кульминационным», «поворотным моментом» в переговорах по мирному договору.

Наряду с этим в СМИ появились сообщения, что Токио предложит Москве отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными островами Курильской гряды.

«Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров», — отметили в ведомстве.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий её урегулирования», — говорится в комментарии МИД России.

Российский дипломат акцентировал внимание японского коллеги на «неизменности принципиальной позиции» Москвы о том, что разрешение проблематики мирного договора возможно в условиях создания «качественно новой атмосферы» в двусторонних отношениях, поддержки со стороны народов РФ и Японии, а также на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, в том числе суверенитет России над южными Курилами.

Между тем в Токио намерены продвигать переговорный процесс по мирному договору с Российской Федерацией в «спокойной обстановке». Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Японии, комментируя вызов посла страны на Смоленскую площадь.

«С точки зрения необходимости ведения японо-российских переговоров по мирному договору в тихой (спокойной) обстановке, мы воздерживаемся от ответа», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

По его словам, посол Тоёхиса Кодзуки в ходе беседы с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым объяснил позицию Японии. Кроме того, он добавил, что в японском кабмине настроены на достижение мирового соглашения.

«В любом случае, правительство Японии на основе своей базовой позиции, которая заключается в том, чтобы решив территориальную проблему, заключить мирный договор, будет продолжать упорно вести переговоры. Такова позиция правительства», — подчеркнул дипломат.

Добавим, что российско-японские контакты на высшем уровне могут продолжиться уже в этом месяце. На первой пресс-конференции в 2019 году Синдзо Абэ сообщил, что, если «позволят обстоятельства», то в январе посетит Россию для того, чтобы «продвинуть переговоры по мирному договору».

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«На встрече с президентом Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьёзную решимость подписать мирный договор, решив проблему «северных территорий», и поставить точку в этом вопросе, который остаётся спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», — подчеркнул глава японского правительства.

Позднее он посетил город Нагато префектуры Ямагути, где похоронен его отец Синтаро Абэ, который был одним из лидеров правящей Либерально-демократической партии и возглавлял министерство иностранных дел государства с 1982-го по 1986 годы. Действующий премьер Японии поклялся «поставить точку» в вопросе заключения мирного договора, над проблематикой которого работал его отец.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг... Я поклялся сделать всё, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — RT) и поставить точку в этом вопросе», — сказал он.

Российскую Федерацию во второй декаде января посетит министр иностранных дел Японии Таро Коно. Об этом ранее сообщила японская сторона. Официальный визит дипломата в Москву должен состояться 12—16 января. По данным Токио, на понедельник, 14 января, запланированы переговоры Коно с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы планируем обсудить все отношения (между Японией и Россией. — RT) в целом», — отмечалось в сообщении японского МИД.