Без претензий: Япония может предложить России отказаться от взаимных компенсаций за Курилы

Власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами, сообщили японские СМИ. Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал «поставить точку» в переговорах с Россией по вопросу принадлежности островов. В последние месяцы политик часто говорил о параметрах мирного договора между Москвой и Токио. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предлагал заключить мир без каких-либо предварительных условий, однако японские власти считают такой подход неприемлемым. По мнению экспертов, озвученная СМИ схема дезавуирует часть японско-советских соглашений, а шансы на скорое решение вопроса небольшие.

Власти Японии могут предложить российской стороне взаимный отказ от каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами. Об этом пишет Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, соответствующее предложение Япония может выдвинуть во время следующего этапа диалога между Москвой и Токио о заключении мирного договора. Предполагается, что в случае соглашения сторон дополнительный документ об отказе от компенсаций могут подписать одновременно с основным договором.

Таким образом, отмечает издания, Токио самостоятельно возместит ущерб бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны, не требуя их от Москвы. Какие компенсации может потребовать Россия, издание не уточняет.

Напомним, территориальные претензии Японии на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главной проблемой заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Переговоры проходят за закрытыми дверями, отметил в беседе в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его словам, японская сторона надеется подписать в ходе следующей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ некое рамочное соглашение.

Говоря о заметке в японских СМИ, касающейся взаимного отказа от требований компенсаций, эксперт отметил, что «не бывает дыма без огня».

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«Если это действительно так и Япония собирается выступить с таким предложением и заключить дополнительное соглашение, в котором обе стороны отказываются от взаимных претензий по поводу южных Курил, то оно мне кажется странным», — сказал Кистанов.

Эксперт напомнил о декларации 1956 года, в которой говорится, что СССР отказывается от всех репараций в отношении Японии. Далее в нём говорится, что СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий и со стороны государств, организаций, граждан, всех претензий, возникших в результате войны.

«Если логически рассуждать, это предложение (в статье Yomiuri. — RT), по сути, дезавуирует эту часть. Японское правительство стоит на позиции, что Россия до сих пор незаконно «оккупирует» японские территории… и что за время оккупации бывшим жителям, которых оттуда выдворили после войны, был нанесён большой материальный ущерб и что СССР, а теперь Россия должны его возместить», — сказал эксперт.

Заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков отметил, что вопрос отказа от компенсаций — не самый существенный в рамках договора.

«Если мы возвращаемся к декларации 1956 года, надо дезавуировать письма, которые были направлены в 1960 году советским правительством. Там говорилось о том, что если Япония не подпишет договор безопасности, и будут выведены американские базы и будет нейтральный статус, то вопросов нет, то два острова Шикотан и Хабомаи переходят Японии», — сказал эксперт.

Когда договор был подписан, то советское правительство сказало, что эти предложения недействительны в связи с таким развитием событий, напоминает Мосяков.

«Что изменилось сегодня — ушли американцы из Японии, стала ли Япония нейтральной — мы сами видим, что ничего практически не изменилось», — заключил эксперт.

Заключение договора сопряжено не только с внешнеполитическими аспектами, отметил Мосяков.

«Это вопрос российского присутствия, наших возможностей, и вопрос внутриполитический, и вопрос реакции общественного мнения», — подытожил эксперт.

Кульминационный момент

Ранее, 7 января, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен сделать всё возможное для завершения переговоров с Россией о заключении мирного договора.

Накануне премьер посетил могилу своего отца, Синтаро Абэ, который возглавлял МИД Японии в период с 1982 по 1986 годы и, по словам политика, также работал над улучшением российско-японских отношений.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг... Я поклялся сделать всё, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам. — RT) и поставить точку в этом вопросе», — приводит слова Абэ телеканал NHK.

В последние недели японский премьер неоднократно высказывался на тему российско-японского мирного договора. 6 января Абэ заявил, что заключение этого соглашения окажется выгодным для США и положительно скажется на региональной стабильности.

Днём ранее, 6 января, Абэ сказал, что считает наступивший 2019 год «кульминационным» для диалоге с Россией.

«Теперь наступает кульминационный момент. Вместе с президентом Путиным мы идём на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку», — приводит Kyodo слова Абэ.

Сразу после наступления 2019 года, 1 января, японский премьер заявил, что передача части Курильских островов Японии возможна только при полном согласии со стороны местных жителей.

«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», — сказал Абэ.

Кроме того, в тот же день премьер заверил, что дислоцированные в Японии американские войска якобы не представляют угрозы для России.

Также по теме «Сломать скорлупу недоверия»: Синдзо Абэ изложил подход Японии к подписанию мирного договора с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что полон решимости работать над заключением мирного договора с Россией. Он призвал «сломать...

«Вооружённые силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности, и они крайне важны для обеспечения мира и безопасности Японии и Дальнего Востока. Никоим образом они не несут в себе враждебности для России», — цитирует премьера ТАСС.

Президент Владимир Путин ранее подчёркивал, что Россию беспокоит размещение ПРО США в Японии.

«Безусловно, нас беспокоят планы размещения систем ПРО США... Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами», — сказал Путин по время пресс-конференции 20 декабря.

Отметим, что незадолго до наступления 2019 года японский премьер выразил желание обсудить перспективы мирного договора непосредственно с Владимиром Путиным, одновременно признав наличие проблем по этому направлению.

«Существует много проблем (в ходе переговоров. — RT). Я хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом Путиным (во время визита в Россию. — RT)», — привело его слова агентства Kyodo.

Ранее Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без каких-либо предварительных условий. Об этом российский лидер сказал во время Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября 2018 года.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий... А потом на основании этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — сказал Путин.

Абэ прямого ответа на призыв Путина не дал, но ответил, что «полон решимости» продвигаться в вопросе заключения мирного договора.

«Я полон решимости продвигаться вперёд в вопросе мирного договора на основе взаимного признания того, что сотрудничество между Японией и Россией принесёт значительные результаты... Я полон решимости преодолеть взаимные подозрения и сделать шаг вперёд», — привело слова японского премьера агентство Kyodo.

Позднее Путин рассказал, что в Токио считают предложение России о заключении мирного договора неприемлемым.

«Уже в неформальной обстановке мы с ним (Синдзо Абэ. — RT) продолжили эту дискуссию. Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся, и не видно ничего — ни конца, ни края», — заметил российский лидер.

Последние месяцы активности с японской стороны говорит о важности заключения мирного договора с Россией, однако позиции двух сторон по главной проблеме — территориальному спору — так и не сблизились, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода.

«Япония требует четыре острова… Россия с таким подходом не согласна. Шансы на решение этого спора в течение года небольшие, но мы можем лишь предполагать, какие договорённости были достигнут во время многочисленных личных встреч Владимира Путина и Абэ, и, вероятно, предстоящий визит Абэ в Москву и других высокопоставленных лиц сможет прояснить ситуацию», — считает эксперт.