Абэ: передача части Курил Японии возможна при согласии российских жителей

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Передача части Курильских островов Японии возможна только при полном согласии на это со стороны местных жителей, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Абэ: передача части Курил Японии возможна при согласии российских жителей
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

По его словам, переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда».

«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», — цитирует Абэ ТАСС.

Он также отметил, что реализация концепции совместной хозяйственной деятельности поможет обрисовать будущее островов.

Ранее Абэ заявил, что заключение мирного договора между Токио и Москвой необходимо для региональной стабильности.

В Кремле отметили, что в вопросе переговоров относительно южных Курил потребуется компромисс. Там также исключили возможность автоматической передачи островов японской стороне.

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