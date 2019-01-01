Абэ: передача части Курил Японии возможна при согласии российских жителей
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- РИА Новости
По его словам, переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда».
«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», — цитирует Абэ ТАСС.
Он также отметил, что реализация концепции совместной хозяйственной деятельности поможет обрисовать будущее островов.
Ранее Абэ заявил, что заключение мирного договора между Токио и Москвой необходимо для региональной стабильности.
В Кремле отметили, что в вопросе переговоров относительно южных Курил потребуется компромисс. Там также исключили возможность автоматической передачи островов японской стороне.