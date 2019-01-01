Абэ: передача части Курил Японии возможна при согласии российских жителей

Передача части Курильских островов Японии возможна только при полном согласии на это со стороны местных жителей, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.

По его словам, переговоры «изначально не идут с позиции «уходите отсюда».

«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», — цитирует Абэ ТАСС.

Он также отметил, что реализация концепции совместной хозяйственной деятельности поможет обрисовать будущее островов.

Ранее Абэ заявил, что заключение мирного договора между Токио и Москвой необходимо для региональной стабильности.

В Кремле отметили, что в вопросе переговоров относительно южных Курил потребуется компромисс. Там также исключили возможность автоматической передачи островов японской стороне.