«Проявление политического популизма»: как лидер японских коммунистов потребовал вернуть Токио все Курилы

Лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что официальный Токио должен выдвинуть Москве требование о передаче японской стороне всех островов Курильской гряды. Об этом политик заявил в интервью газете «Ёмиури». Официальный Токио также считает, что Япония имеет право вернуть Южные Курилы под свой суверенитет, но готов ограничить притязания только двумя островами гряды. По мнению экспертов, удивляться относительному единодушию правительства и оппозиции по вопросу так называемых северных территорий не приходится, поскольку подавляющее большинство японцев искренне уверены в том, что их страна имеет право вернуть себе потерянные по итогам Второй мировой войны позиции. Японские политики своими требованиями фактически пытаются опровергнуть положения Ялтинской и Потсдамской деклараций, считают аналитики.

Токио должен настаивать на том, что весь Курильский архипелаг является «исконной японской территорией», заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в беседе с газетой «Ёмиури».

По словам политика, условия Сан-Францисского мирного договора, подписанного властями Страны восходящего солнца после поражения во Второй мировой войне, были несправедливыми, так как предполагали отказ Японии от прав на Курилы.

По мнению Кадзуо Сии, страна может получить острова южной части архипелага, если начнёт выдвигать претензии и на северную его часть.

Напомним, Коммунистическая партия Японии была основана в 1922 году, и если поначалу своей целью она провозглашала проведение социалистической революции в Японии, то впоследствии стала настаивать на буржуазно-демократической.

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии

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© Natsuki Sakai/AFLO

До конца Второй мировой войны КПЯ существовала на подпольном положении, а её члены подвергались гонениям со стороны властей. После капитуляции Японии партия на несколько лет вышла из тени, но вскоре стала подвергаться репрессиям уже со стороны оккупационной американской администрации.

Однако КПЯ удалось пережить эти сложные периоды, провозгласить курс на ис­поль­зо­ва­ние «мир­ных возмож­но­стей раз­ви­тия ре­во­лю­ци­он­но­го про­цес­са» и набрать к середине 1980-х годов популярность в стране. Так, на выборах 2005 года за коммунистов проголосовало порядка 7,5% избирателей, принимавших участие в выборах. Сегодня партия насчитывает в своих рядах около 400 тыс. человек. Стоит отметить, что КПЯ критикует не только Советский Союз, который, по мнению японских коммунистов, отошёл к концу своего существования от идей социализма, но и Штаты, которые подчинили себе Японию и проводят гегемонистскую политику.

Кроме того, именно КПЯ на протяжении последних лет является одной из ключевых политических сил, настаивающих на том, что Токио должен требовать у Москвы «возвращения» всех островов Курильской гряды, отмечают эксперты.

Сложный путь к договору о мире

Права России на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. Подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу островов Советскому Союзу.

При этом после окончания Второй мировой войны между Японией и СССР не был подписан мирный договор, хотя в 1956 году страны подписали декларацию, в рамках которой предполагалось поэтапное развитие отношений и заключение мирного договора.

Ранее, в 1951 году, Токио подписал Сан-Францисский мирный договор, который закреплял утрату Японией прав на острова Курильской гряды, а также ту часть острова Сахалин, которая была приобретена японской стороной по условиям Портсмутского договора в 1905 году. Однако СССР не стал подписывать Сан-Францисский мирный договор, поскольку в документе не оговаривался вопрос о выводе иностранных войск из Японии, а также не уточнялось, в чью пользу Токио отказывается от островных территорий.

Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор

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© Treaty of San Francisco.

Сегодня официальный Токио настаивает на том, что суверенитет Японии должен распространяться на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав Российской Федерации. При этом японская сторона ссылается на условия Симодского трактата 1855 года, согласно которому Россия уступила японской стороне острова Курильской гряды в обмен на торговые преференции. Однако юридически этот договор давно утратил силу.

К вопросу подписания мирного договора Москва и Токио вернулись уже после распада СССР. В 2001 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии (на тот момент пост занимал Ёсиро Мори) приняли совместное заявление, в котором договорились вести дальнейшие переговоры о заключении мирного договора путём «решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи» для того, чтобы достичь «полной нормализации двусторонних отношений».

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Однако усилия сторон пока не принесли ощутимых результатов — подписанию мирного договора препятствуют различия в позициях Токио и Москвы. В качестве возможного компромисса и пролога к подписанию мирного договора Токио и Москва договорились в 2016 году начать совместную хозяйственную деятельность на островах.

В июне 2017 года на Курилы впервые в истории прибыла японская бизнес-делегация. При этом японская сторона стала настаивать на том, что экономическая деятельность японских компаний на Курилах должна регулироваться нормами японского законодательства, что неприемлемо для России. Как отмечают эксперты, на практике это означало бы предоставление японцам на российской суверенной территории статуса экстерриториальности, что противоречит основному закону РФ.

Ведя активный диалог с Москвой по вопросу возможности подписания мирного договора, японская сторона не забывает напоминать о своих притязаниях на Курильские острова.

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Так, недоумение российской стороны вызвала карта маршрута олимпийского огня, размещённая в августе на официальном сайте Летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. На карте острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были обозначены как часть японской префектуры Хоккайдо.

Как заявила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова, подобные действия японской стороны являются неправомочными.

Кроме того, в августе 2019 года генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за учений в районе острова Кунашир, уточнив, что наращивание российского военного присутствия там не соответствует позиции Токио.

В ответ российское внешнеполитическое ведомство пригласило японского посла в России Тоёхиса Кодзуки для беседы. Обращаясь к японскому дипломату, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов «обратил внимание на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории».

Однако уже в сентябре Токио объявил о намерении сделать Москве представление после того, как российский лидер Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

В ответ на эти планы посольство России в Японии заявило, что считает представление японской стороны неприемлемым.

«Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий», — заявили в дипмиссии. В результате представление японского правительства российской стороне сделано не было.

«Нет ничего нового»

Территориальные притязания Токио на Курильские острова пользуются широкой поддержкой в японском обществе. Сегодня правительство Японии планирует добиваться распространения японского суверенитета на основе проекта Советско-японской декларации от 1956 года, по которой Москва соглашалась на передачу японской стороне двух островов — Хабомаи и Шикотана — с тем условием, что фактическая их передача будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией.

Обсуждение этих условий было прервано СССР после того, как в 1960 году Токио пошёл на подписание договора с Вашингтоном, согласно которому США получили право пользоваться военными базами на японской территории.

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов, сейчас правительство Синдзо Абэ считает, что может договориться с Москвой о возвращении к условиям советско-японских договорённостей 1956 года с тем, чтобы Японии отошли два острова Курильской гряды.

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«Если это не удастся, тогда Япония начнёт требовать от России все четыре южнокурильских острова, что может привести к осложнению российско-японских отношений», — пояснил эксперт.

По мнению Александра Панова, требуя «вернуть» острова, японские политики фактически пытаются опровергнуть положения Ялтинской и Потсдамской деклараций.

«Что касается заявлений главы КПЯ, то в них нет ничего нового, это проявление политического популизма, поскольку партия ориентируется на массовые настроения. В японском общественном мнении устоялось представление о необходимости требовать возвращения островов», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Пётр Цветов. По словам эксперта, в заявлении лидера японской Коммунистической партии есть элементы националистической риторики. Но требования вернуть Японии «северные территории» (так в Японии называют Южные Курилы) звучат не только со стороны представителей КПЯ — ни один местный политик, если он рассчитывает на поддержку японского электората, не может отказаться от этих идей.

Дело в том, что порядка 90% японцев уверены, что державы-победительницы поступили несправедливо по отношению к Японии по итогам Второй мировой войны, пояснил Пётр Цветов.

«Лидер японских коммунистов Кадзуо Сии выступает в традициях своей партии, которая всегда ставила вопрос о «возвращении» островов. На самом деле такую позицию вынуждены транслировать все японские политики и партии, в противном случае они рискуют быть обвинёнными в «предательстве» национальных интересов», — подытожил эксперт.