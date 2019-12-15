Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
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- РИА Новости
«Нужно понимать, что этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление в данном случае может рассматриваться как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии», — сказал Косачёв.
Сенатор считает, что не стоит «уделять этому заявлению повышенное внимание».
«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — уверен он.
Косачёв также добавил, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ «идёт кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора».
Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии призвал объявить все Курильские острова частью Японии.