«Пока Япония не проявляет понимания»: сможет ли Абэ начать новую эпоху в отношениях с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что планирует открыть новую эру в отношениях с Россией. В программной речи перед членами парламента он выразил готовность решить спор по поводу Южных Курил и заключить мирный договор. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил японской стороне заключить мирный договор «без предварительных условий», однако этот вариант не был принят. Эксперты отмечают, что сближение Токио и Москвы продолжается несколько лет, но пока позиции двух государств по спорному вопросу не удаётся привести к общему знаменателю. Что мешает серьёзному прорыву в российско-японских отношениях, разбирался RT.

24 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ проинформировал парламент страны о готовности улучшить отношения с Россией. По его словам, выполнение соглашений, достигнутых лидерами двух стран во время визита в 2016 году в Японию президента РФ Владимира Путина, даёт основания надеяться на это.

«На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор. Мы откроем новую эру в японо-российских отношениях», — цитирует Абэ ТАСС.

Два года назад Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились восстановить ранее замороженные контакты по линии военных ведомств двух стран, интенсифицировать переговоры дипломатов и поручить экспертам проработать варианты ведения совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильской гряды.

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«Уже второй год бывшие жители островов (Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония. — RT) могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолёте. Мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности», — отметил 24 октября Синдзо Абэ.

Кроме того, он охарактеризовал ситуацию с отсутствием мирного договора между Россией и Японией как «ненормальную».

В сентябре 2018 года на полях проходившего во Владивостоке Восточного экономического форума Владимир Путин и Синдзо Абэ утвердили «дорожную карту» развития островов южной части Курильской гряды. Как сообщил позже Синдзо Абэ, руководители двух стран определили пять проектов, которые будут реализовываться на Южных Курилах: в сфере рыболовства и морепродуктов, туризма, ветряной и лёгкой электроэнергии, обработки мусора.

Позже Олег Кожемяко, занимавший пост губернатора Сахалинской области, в состав которой входят и Курильские острова, подтвердил, что японские предприниматели могут свободно участвовать во всех хозяйственных проектах на островах до заключения мирного договора.

пос. Южнокурильск на о. Кунашир

Reuters

© Thomas Peter

Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, включённые в 1945 году в состав СССР, являются предметом территориального спора с Японией, которая ставит под вопрос суверенитет России над этой частью Курильского архипелага. Именно по причине нерешённости этой проблемы мирный договор между Россией и Японией до сих пор не заключён.

«Несочетаемые позиции»

12 сентября 2018 года, выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, где присутствовал и Абэ, Путин предложил японской стороне заключить мирный договор до конца года, отложив решение территориального спора.

Владимир Путин и Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума

© Donat Sorokin/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERS

Однако японская сторона не приняла этого предложения. О позиции Абэ позже рассказал сам Владимир Путин, выступая 18 октября на пленарном заседании клуба «Валдай».

«Уже в неформальной обстановке мы с ним (Синдзо Абэ. — RT) продолжили эту дискуссию, — сообщил Путин. — Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся, и не видно ничего — ни конца, ни края».

Как отметил в беседе с RT японист и преподаватель МГИМО Владимир Нелидов, главная причина, не позволяющая Абэ принять предложение Путина, заключается в том, что Москва и Токио изначально ставят перед собой совершенно разные цели. Если для Абэ важно заставить Россию пойти на территориальные уступки и войти в историю Японии лидером, вернувшим Курилы, то российское руководство стремится к расширению экономического взаимодействия и не готово поступиться суверенитетом над островами.

«Заявления Абэ о «новой эпохе» плохо соотносятся с реальностью, поскольку, несмотря на то что два-три года продолжается сближение, главным образом продвигаемое личными контактами между лидерами, позиции сторон на самом деле несочетаемые», — заявил RT Нелидов.

Эксперт предположил, что Синдзо Абэ, скорее всего, руководствовался внутриполитическим соображениями, стараясь продемонстрировать японской публике, что уверенно занимается решением проблемы «северных территорий».

Проблемная экономика

Эксперты отмечают, что, несмотря на частые встречи лидеров России и Японии, постоянное присутствие Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме и посещение им Санкт-Петербургского экономического форума в 2018 году, уровень экономического взаимодействия между двумя странами оставляет желать лучшего.

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Так, за последние пять лет серьёзно сократился уровень прямых японских инвестиций в российскую экономику — с $757 млн в 2012 году до $18 млн в 2017 году. В то же время двусторонняя торговля колеблется в районе $18 млрд и в последний год даже продемонстрировала тенденцию к росту. В 2017-м, по данным японского Минфина, двусторонний товарооборот с Россией вырос на 21%, составив почти $20 млрд.

«Японцы говорят нам, что всё дело в территориальной проблеме, а как только она разрешится, создастся благоприятная атмосфера для развития торгово-экономических отношений. Подразумевая, что в Россию хлынут японские капиталы и новейшие технологии, — отметил в интервью RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. — Ничего этого не будет, потому что японский крупный капитал не интересует территориальная проблема, его интересует прибыль, а для этого нужен хороший инвестиционный климат».

По словам эксперта, от развития экономических отношений с Россией японцев сдерживает в том числе и фактор зависимости от США, в частности — боязнь оказаться под санкциями.

«Нужно, чтобы японцы перестали смотреть в рот Вашингтону, — подчёркивает Кистанов. — О каком вообще экономическом прорыве в наших отношениях можно вести речь, если японские фирмы действуют с оглядкой на США. Боятся, что если начнут с нами сотрудничать, то последуют репрессалии со стороны Вашингтона».

Однако, как подчёркивает эксперт, нет гарантии, что глубокие экономические связи трансформируются в хорошие политические отношения. Это показывает пример Китая, который выступает главным торгово-инвестиционным партнёром Японии. При этом Пекин и Токио рассматривают друг друга как противников.

Китайские и японские военные корабли близ островов Сенкаку

Reuters

© Kyodo

В частности, у стран есть свой неурегулированный территориальный спор — вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который по уровню напряжённости (демонстрации силы военными ведомствами двух стран, массовые антияпонские протесты в Китае, в 2012 году сопровождавшиеся погромами японских магазинов) несопоставим со спором Москвы и Токио вокруг Курил.

Формула Дэн Сяопина

Как и Россия, КНР долгое время не была стороной мирного договора с Японией. Сан-Францисский мирный договор 1951 года подписали не представители Пекина, а правительство Китайской республики, бежавшее от коммунистов на остров Тайвань. Лишь в 1972 году между КНР и Японией были установлены дипломатические связи, а в 1978 году заключён Договор о мире и дружбе.

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Последний документ не касался территориальных споров двух стран, несмотря на то что с начала 1970-х Китай начал активно заявлять о своих претензиях на Сенкаку. До этого с 1945 года острова находились под юрисдикцией США.

Как отметили эксперты, компромисс был достигнут благодаря позиции в то время лидера КНР Дэн Сяопина, который предложил переложить решение территориального спора на плечи будущих поколений и заключить договор о мире, не касаясь этой проблемы.

По мнению Валерия Кистанова, в 1970-х подобное решение стало возможным по двум причинам: во-первых, тот факт, что в данном споре Пекин выдвигал претензии к Японии, а не наоборот, как в случае с Курилами, а во-вторых, договору благоволили США, которые только что сами установили отношения с КНР в рамках стратегии сдерживания Советского Союза.

«Чтобы сделать Китай своим партнёром в противостоянии СССР, Никсон и нормализовал отношения с КНР, затем это сделала Япония», — подчеркнул эксперт.

Сейчас же, по его мнению, применить формулу Дэн Сяопина для заключения мирного договора между Японией и Россией будет проблематично.

Однако Нелидов уверен, что эта формула, совпадающая с позицией, высказанной Владимиром Путиным, только и может привести к прорыву хотя бы в политических отношениях Москвы и Токио, обеспечив подписание мирного договора.

«Мне и многим экспертам кажется, что это единственный вариант, который может сработать, но пока Япония не проявляет понимания», — констатирует политолог.