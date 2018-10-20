«Фабрикуют предлог для санкций»: в России ответили на обвинения Минюста США во «вмешательстве» в предстоящие выборы

Обвинения Минюста США в адрес россиянки Елены Хусяйновой во «вмешательстве» в предстоящие выборы в американский конгресс — это попытка создать предлог для введения новых санкций против России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он также назвал действия Вашингтона «клеветнической кампанией», отметив, что, используя тему «российского вмешательства», часть американских политиков стремятся получить преимущество в предвыборной гонке. В посольстве России в Вашингтоне указали, что доказательств вины Хусяйновой не представлено. Дипломаты подчеркнули, что предстоящие выборы выступают как «удобный предлог» для дальнейших агрессивных действий по отношению к Москве. Эксперты считают, что заявления о «русских хакерах» продолжат звучать при любом исходе американских выборов.

Соединённые Штаты создают предлог для введения новых санкций против России. Так в МИД РФ прокомментировали выдвинутые Минюстом США обвинения в адрес россиянки Елены Хусяйновой якобы в попытке вмешаться в ноябрьские выборы в конгресс.

«В Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жёсткий отпор», — подчеркнул заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Ранее, 19 октября, Минюст США опубликовал сообщение, в котором говорится о якобы попытке Хусяйновой вмешаться в политическую систему США, и в частности — в промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре.

«Усилия (Хусяйновой. — RT) были направлены не только на недоверие к кандидатам, на политическое руководство США, на политическую систему США в целом, но и на обман США, препятствуя государственным органам в управлении в соответствии с федеральными требованиями», — говорится на сайте ведомства.

Указывается, что, будучи главным бухгалтером компании Project Lakhta, 44-летняя россиянка якобы отвечала за финансирование «продвижения новостных сообщений в социальных сетях». Средства, утверждают в Минюсте, якобы поступали от российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого ранее также обвиняли во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

«Россиянка Елена Алексеевна Хусяйнова вступила в сговор, который является частью российской кампании влияния по вмешательству в демократию США», — заявил помощник генерального прокурора Джон Демерс.

При этом отмечается, что, несмотря на деятельность Хусяйновой в период с января 2016 года по июнь 2018 года, не утверждается, что она или «более широкий круг заговорщиков» смогли как-то повлиять на президентские выборы в 2016 году.

По мнению Рябкова, Вашингтон ведёт «клеветническую кампанию» против России. Замминистра подчеркнул, что за этой кампанией стоит часть американских политиков, стремящихся получить преимущество перед грядущими выборами.

«Уже не раз отмечали, что речь идёт о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой», — сказал он.

В посольстве России в Вашингтоне также отметили, что обвинения в адрес Хусяйновой используется как обоснование для возможного введения новых санкций. Дипломаты подчеркнули, что предстоящие выборы выступают как «удобный предлог» для обвинений в адрес Москвы.

«Раскрученный санкционный маховик требует всё новых «обоснований». Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжения вмешательства»… При этом не предъявляется никаких доказательств. Всё та же лозунговая дипломатия», — говорится в сообщении диппредставительства.

Любой россиянин, который напишет в соцсетях что-то критическое про Соединённые Штаты, может оказаться под угрозой, убеждён глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

«Под угрозой может оказаться буквально любой россиянин, скажем, написавший что-то не восторженное об Америке в соцсетях. Забудьте про права человека и презумпцию невиновности — мы имеем дело с целой машиной репрессий, которая уже живёт по своим законам, далёким от законности и даже элементарного здравомыслия», — написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что США обвиняют Россию в попытке повлиять на итог президентских выборов 2016 году и на промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. Москва неоднократно отрицала эти обвинения. Так, 3 октября президент РФ Владимир Путин назвал «вмешательство» мнимым.

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой», — сказал он.

«В любом случае будут виноваты «русские хакеры»

Эксперты уверены, что обвинения в адрес россиян в попытках вмешательства в выборы будут продолжаться, так как эта тема нуждается «регулярном обновлении».

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«Я думаю, что это будет не единственное обвинение в адрес представителей нашей страны. История с так называемым «российским следом в американской политике» стала уже неким «самокатящимся колесом» внутри американских политических баталий. Оппоненты Трампа будут ему до конца жизни предъявлять обвинения, что он стал президентом не благодаря воле американского народа, а благодаря манипуляциям России. Эта тема должна регулярно обновляться», — сказал в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, обвинения будут появляться вне зависимости от результатов ноябрьских выборов.

«Чем бы ни закончились предстоящие выборы, в любом случае виноваты будут «русские хакеры». Мы видим сейчас эту женщину — ещё штук 500 примеров при необходимости предъявят. И какой бы результате ни был — будет он, скажем, благожелательный для одной партии, — будут говорить, что «русские хакеры» хотели вмешаться, но наши доблестные правоохранительные органы предотвратили эту попытку, поэтому всё хорошо», — отметил эксперт.

При этом выборы ещё не начались, а Хусяйновой уже представили обвинения в попытке в них «вмешаться», подчеркнул Мартынов.

«Она ещё не успела вмешаться, но уже планировала. И это, конечно, «преступление». Они нас представляют своей публике, обывателям как суперзло, которое всё умеет лучше, знает больше и в силу своей сущности использует свои знания во вред, а не во благо, как люди со светлыми лицами на капитолийском холме», — заключил эксперт.

«Вмешательства» россиян

До того как Минюст обвинил Хусяйнову во «вмешательстве» в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, конкретные обвинения американские власти выдвигали только по отношению к президентским выборам 2016 года. Так, в феврале этого года США обвинили во «вмешательстве» 13 россиян .

В списке, который тогда опубликовал Минюст, указаны Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

«Они участвовали в операциях, в основном связанных с публикацией уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — говорится в акте, подписанном спецпрокурором Робертом Мюллером.

В России эти обвинения отцрицают. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их абсурдными.

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 — против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, в июле 2018 года россиянку Марию Бутину США обвинили в попытке проникнуть в американские политические круги с целью «продвижения интересов РФ». Ей предъявили обвинения в незарегистрированной деятельности «иностранного агента».

В России считают, что Бутина является политзаключённой, и требуют её освободить. Так, об этом 13 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила Захарова, подчеркнув, что Москва «требует прекратить необоснованное преследование россиянки, которая является политической заключённой».

«Все здравомыслящие силы должны объединиться вокруг призыва обеспечить Бутиной освобождение и скорейшее возвращение на родину», — сказала она.