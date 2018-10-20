Посольство России прокомментировало обвинения США о «вмешательстве» в предстоящие выборы

Посольство России в США заявило, что новые обвинения по «вмешательству в выборы», которые были предъявлены гражданке России Елене Хусяновой, являются бездоказательными.

«Раскрученный санкционный маховик требует всё новых «обоснований». Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжение вмешательства», — заявили в ведомстве.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке за «вмешательство» в предстоящие выборы в конгресс.

Также США заявили о «попытках» России, Китая и Ирана подорвать институты демократии и повлиять на общественное мнение.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.