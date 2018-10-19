Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы

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Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке во «вмешательстве» в предстоящие в ноябре выборы.
Минюст США обвинил россиянку во вмешательстве в выборы
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Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Россиянка Елена Алексеевна Хусянова вступила в сговор, который является частью российской кампании влияния, чтобы вмешаться в демократию США», — заявил помощник генерального прокурора Джон Демерс.

Согласно обвинительному акту, 44-летняя россиянка «работала главным бухгалтером Project Lakhta».

В Минюсте также обвинили гражданку России в том, что, управляя финансированием проекта, она «занималась деятельностью иностранного влияния, направленной на Соединённые Штаты».

15 июля россиянка Мария Бутина была задержана в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной. Также МИД России потребовал от США прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку.

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