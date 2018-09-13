Россия проведёт демарш в отношении США из-за дела Бутиной

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Москва намерена провести демарш в отношении Вашингтона в связи с новыми инсинуациями американской стороны по делу россиянки Марии Бутиной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия проведёт демарш в отношении США из-за дела Бутиной
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«Мы возмущены попытками Министерства юстиции США истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованием соблюдения её законных прав, в качестве, хотела бы подчеркнуть, доказательств неких особых обстоятельств, связывающих ситуацию, в которой оказалась наша соотечественница, с российским правительством», — сказала она на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона продолжит регулярно посещать Бутину, «акцентируя необходимость оказания ей всей необходимой помощи».

«Проведём новый демарш в Госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной», — отметила Захарова.

Она вновь потребовала «прекратить необоснованное преследование россиянки», назвав её политической заключённой.

10 сентября суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест до начала процесса.

Суд также запретил сторонам защиты и обвинения разглашать данные по делу россиянки. 

В посольстве России в США прокомментировали решение суда

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