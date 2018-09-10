Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину до начала процесса
- globallookpress.com
Как передаёт ТАСС, соответствующее решение вынесла на очередном заседании по делу судья Таня Чаткэн.
Кроме того, она ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения гражданки России любой информации по делу.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной.
МИД России потребовал от США прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку.