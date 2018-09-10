Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину до начала процесса

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Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения россиянке Марии Бутиной и перевести её под домашний арест до начала процесса.
Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину до начала процесса
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Как передаёт ТАСС, соответствующее решение вынесла на очередном заседании по делу судья Таня Чаткэн.

Кроме того, она ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения гражданки России любой информации по делу.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной.

МИД России потребовал от США прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку.

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