Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину до начала процесса

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения россиянке Марии Бутиной и перевести её под домашний арест до начала процесса.

Как передаёт ТАСС, соответствующее решение вынесла на очередном заседании по делу судья Таня Чаткэн.

Кроме того, она ввела запрет на разглашение сторонами защиты и обвинения гражданки России любой информации по делу.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США письмо в связи с делом Бутиной.

МИД России потребовал от США прекратить оказывать психологическое давление на арестованную россиянку.