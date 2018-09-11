Посольство России в США заявило о намерении продолжать добиваться освобождения Бутиной

Посольство России в США намерено продолжать отстаивать права россиянки Марии Бутиной. Об этом дипломаты сообщили после очередного судебного заседания по её делу.

Соответствующий пост был опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

«10 сентября, представитель посольства присутствовал на очередном заседании суда по делу российской гражданки, студентки Бутиной. Рассматривалось ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Доводы адвоката были в итоге проигнорированы», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что судья запретила сторонам давать комментарии в СМИ, что лишает адвоката Бутиной возможности опровергать тиражируемую американскими журналистами при молчаливом одобрении властей темы «русской шпионки», хотя «такого обвинения Марии не предъявлено».

Отдельно в дипмиссии указали на предвзятость американской прокуратуры, которая, нарушая собственную Конституцию, делает резкие выпады в адрес российских СМИ, в частности, RT в связи с этим делом.

«Могло бы, наверное, удивить упоминание прокуратурой канала «RT», который «критически освещает процесс». Первая поправка американской Конституции должна ограждать журналистов в США от подобных нападок, но, видно, не российских. Делается всё, чтобы общественность получала как можно меньше достоверной и объективной информации о плохо срежиссированном спектакле», — отметили в посольстве.

При этом дипломаты указали на тот факт, что даже в прокуратуре были вынуждены признать, что выдвинутые против Бутиной обвинения основываются на весьма сомнительных и даже подтасованных уликах.

«О том, что это именно так, свидетельствует вынужденное признание прокуратурой несостоятельности одного из ключевых обвинений, предъявленного первоначально М.Бутиной, — интим в обмен на достижение целей. Потребовалось два месяца, чтобы признать очевидное — неграмотный перевод или толкование фрагмента частной переписки Марии. Можно было бы только приветствовать такое решение прокуратуры как первый шаг к постепенному отзыву и остальных, не менее безосновательных, обвинений», — указывается в заявлении.

В дипмиссии отметили, что представители российской стороны намерены посетить Бутину в тюрьме на этой неделе и собираются продолжить «отстаивать её законные права и требовать от американских властей ее освобождения».

Ранее в США назвали дату нового заседания суда по делу россиянки.

Подробности дела Бутиной — в материале RT