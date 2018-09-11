«Есть опасность, что она улетит»: суд отказался перевести Бутину под домашний арест

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался перевести россиянку Марию Бутину под домашний арест на время следствия. Судья сочла неубедительными доводы защиты о том, что подсудимая не воспользовалась возможностью покинуть США до задержания. Также суд запретил сторонам делиться с прессой любой информацией о ходе процесса — о возможном введении этой меры ранее предупреждал адвокат россиянки.

Федеральный окружной суд Вашингтона в США отказался изменить меру пресечения россиянке Марии Бутиной на домашний арест. Соответствующее решение вынесла судья Таня Чаткэн. Доводы защиты, что ранее подсудимая не воспользовалась возможностью покинуть Соединённые Штаты, судья сочла неубедительными.

«Я не могу представить себе сценарий, при котором была бы возможность отпустить госпожу Бутину на свободу​​​. Есть реальная опасность, что она улетит», — цитирует её РИА Новости.

Чаткэн также запретила сторонам процесса разглашать любую информацию о ходе дела. Таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры, которая добивалась запрета на общение с прессой для адвоката Бутиной Роберта Дрисколла.

Ранее в эксклюзивном интервью RT Дрисколл предупреждал, что в начале разбирательства судья предпримет «всё возможное, чтобы подробности дела не просочились за пределы зала суда».

«Она (судья. — RT) всего лишь пытается держать ход слушаний под контролем и права, что не хочет, чтобы суд по её (Бутиной. — RT) делу устроили в СМИ… Честно говоря, думаю, в этом случае риск того, что присяжные будут заранее настроены в пользу моей подзащитной, равен нулю. Как я сказал в день слушаний (25 июля. — RT), моё заявление в поддержку подсудимой — это капля в море негативной информации, распространяемой различными СМИ», — говорил он.

Дрисколл также указал на тот факт, что по большому счёту американские СМИ создают определённую информационную повестку. «У общественности уже сложилось неверное представление относительно основных аспектов этого дела», — подчёркивал юрист.

Следующее заседание по делу россиянки запланировано на 13 ноября. Судья предложила защите до 26 октября подготовить ходатайства, а обвинению до 12 ноября — ответы на них.

Ошибка прокуратуры

Ранее прокуратура заявила, что неправильно интерпретировала фрагмент переписки Марии Бутиной, на основании которого россиянку обвиняли в попытке получить должность в обмен на интимные услуги. До этого обвинение утверждало, что такие действия доказывают фиктивность её отношений с 56-летним республиканцем Полом Эриксоном — якобы она пыталась использовать его, чтобы получить доступ к представителям правящих кругов США.

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В ходе процесса судья Чаткэн раскритиковала прокуратуру за эту неверную трактовку переписки. По её словам, «так очень и очень сложно вести непредвзятое разбирательство». Более того, такая трактовка нанесла ущерб репутации Бутиной, отметила судья. В то же время она положительно оценила тот факт, что обвинение признало ошибку.

Роберт Дрисколл, комментируя судебные документы, отметил, что в «сексистской попытке оклеветать» Бутину прокуратура «преувеличенно и лживо» исказила её слова.

«Правительство отступилось от этого обвинения. Я надеюсь, что их признание прозвучит так же громко, как и их ложные обвинения. Реальность заключается в том, что Пол — её бойфренд», — приводит слова адвоката газета The Guardian.

В своём интервью RT юрист отмечал, что история с якобы предложением Бутиной интимных услуг намеренно раскручивалась, чтобы дело приобретало черты шпионского романа.

«Редакторам и продюсерам такое нравится, ведь на этом фоне сразу вспоминается сюжет фильма «Красный воробей». Таким образом, текст обвинений содержит ещё одно предположение, которому пока нет никаких доказательств. Мы по-прежнему ждём, чтобы их представили, но не знаем, существуют ли они вообще и будут ли они юридически значимыми», — говорил он.

Без доказательств

Марию Бутину задержали в США 15 июля этого года. Её обвиняют в заговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу зарубежного государства, а также в работе иностранным агентом без регистрации в Минюсте Соединённых Штатов в качестве иноагента. Сама Бутина отрицает предъявленные обвинения.

Россия неоднократно подчёркивала, что дело Бутиной носит политический характер, и выступала с требованиями прекратить его. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Минюст США не представил ни одного «даже косвенного доказательства вины» россиянки.

«Требуем от американских властей незамедлительно прекратить оказывать на М.В. Бутину психологическое давление и освободить её», — говорила она.

Политическую мотивацию дела допускал и адвокат россиянки. Дрисколл отмечал, что «трудно представить, чтобы так обращались с гражданами других стран». В то же время юрист выразил надежду на справедливое и объективное рассмотрение дела Бутиной в суде.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться справедливого разбирательства. Полагаю, судья к этому тоже приложит немало усилий и будет давать необходимые указания. Я думаю, что в конечном счёте нам удастся добиться справедливого суда для Марии Бутиной», — подчеркнул он.