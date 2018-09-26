Москалькова: защите Бутиной не предоставили процессуальные документы по её делу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что защите арестованной в США россиянки Марии Бутиной не были предоставлены процессуальные документы, в том числе протокол задержания.

По словам Москальковой, к ней обратился отец россиянки Валерий Бутин с просьбой поддержать его ходатайство в МИД России и международные организации, чтобы установить истину и справедливость в деле Бутиной.

«Хотя её папа сегодня рассказал, что она содержится в одиночной камере, ни адвокатам, ни юристам, которые находятся в России, не были предоставлены юридические, процессуальные документы, которые можно было бы прорабатывать», — заявила Москалькова журналистам.

По её словам, речь идёт о протоколе задержания, который обычно вручается стороне защиты, и документе, свидетельствующем о предъявлении Бутиной обвинений.

Москалькова отметила, что она будет приобщаться к этому процессу в России, «чтобы показать стороне обвинения истинный образ Марии Бутиной».

«Я сегодня подписала распоряжение о комплексе мер, связанных со сбором доказательств по (делу. — RT) Марии, и поддержке, конечно, родителей, родственников. Обращение к генеральному прокурору США с тем, чтобы контроль, прокурорский надзор давал свои действенные меры», — сказала она.

Ранее стало известно, что защите Бутиной пришлось оправдываться перед судом за запрос документов у Американского университета, где училась россиянка.