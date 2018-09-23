Защите Бутиной пришлось оправдываться перед судом

Роберту Дрисколлу, адвокату Марии Бутиной, пришлось оправдываться перед судом за запрос документов у Американского университета, где училась обвиняемая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу судебных документов.

Защита россиянки запросила документы, которые могли бы прояснить ситуацию с публикациями в СМИ по поводу обеспокоенности студентов возможной связью девушки с российскими спецслужбами. Однако на суде Дрисколлу пришлось оправдываться перед судьёй за этот шаг.

«СМИ сообщали, что некоторые студенты Американского университета были обеспокоены российскими связями госпожи Бутиной и подавали заявления в правоохранительные органы. Поскольку власти (сторона обвинения. — RT) не предоставили этих заявлений, полиция кампуса Американского университета является соответствующим потенциальным источником любых заявлений», — объявила защита.

В ответ на просьбу суда представить обоснования для получения этих документов Дрисколл подчеркнул, что «любые документы, которыми располагает университет в связи с этим инцидентом, уместны для защиты».

Ранее Бутину, обвиняемую в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в Соединённых Штатах, перевели на общий режим содержания в тюрьме.