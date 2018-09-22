Бутину перевели на «общий» режим содержания в тюрьме США

Короткая ссылка
Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в Соединённых Штатах, перевели на «общий» режим содержания в тюрьме. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook российского посольства в США.

«Благодаря совместным усилиям МИД России, Посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания», — говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что таким образом, закончился 35-дневный период так называемой административной изоляции, «обычно применяемой к матёрым уголовникам».

«Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими её людьми», — пояснили в сообщении.

Ранее отец задержанной Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в одиночной камере американской тюрьмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить