Бутину перевели на «общий» режим содержания в тюрьме США

Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в Соединённых Штатах, перевели на «общий» режим содержания в тюрьме. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook российского посольства в США.

«Благодаря совместным усилиям МИД России, Посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания», — говорится в сообщении. В посольстве заявили, что таким образом, закончился 35-дневный период так называемой административной изоляции, «обычно применяемой к матёрым уголовникам». «Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими её людьми», — пояснили в сообщении. Ранее отец задержанной Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в одиночной камере американской тюрьмы.