Бутину перевели на «общий» режим содержания в тюрьме США
«Благодаря совместным усилиям МИД России, Посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания», — говорится в сообщении.
В посольстве заявили, что таким образом, закончился 35-дневный период так называемой административной изоляции, «обычно применяемой к матёрым уголовникам».
«Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими её людьми», — пояснили в сообщении.
Ранее отец задержанной Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в одиночной камере американской тюрьмы.