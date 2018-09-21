Отец Бутиной рассказал об условиях содержания россиянки в американской тюрьме

Короткая ссылка
Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, находится в одиночной камере 22 часа в сутки. Об этом рассказал её отец Валерий Бутин в беседе с газетой «Известия».

«В течение дня у неё есть только 60 минут, чтобы она могла слегка размяться и позаниматься спортом. В общей сложности режим сегрегации предполагает её нахождение в одиночной камере 22 часа в сутки... На улицу её вообще не выпускают», — отметил он.

По словам Бутина, в американской тюрьме на россиянку пытаются оказывать психологическое давление, чтобы добиться от неё признания вины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжает работу по освобождению Бутиной

Она также подвергла критике публикации в американских СМИ, в которых шаги МИД России и российского посольства по делу Бутиной преподносятся как «доказательство» её «связи» с российскими властями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить