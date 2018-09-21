Отец Бутиной рассказал об условиях содержания россиянки в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина, задержанная в США, находится в одиночной камере 22 часа в сутки. Об этом рассказал её отец Валерий Бутин в беседе с газетой «Известия».

«В течение дня у неё есть только 60 минут, чтобы она могла слегка размяться и позаниматься спортом. В общей сложности режим сегрегации предполагает её нахождение в одиночной камере 22 часа в сутки... На улицу её вообще не выпускают», — отметил он.

По словам Бутина, в американской тюрьме на россиянку пытаются оказывать психологическое давление, чтобы добиться от неё признания вины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжает работу по освобождению Бутиной.

Она также подвергла критике публикации в американских СМИ, в которых шаги МИД России и российского посольства по делу Бутиной преподносятся как «доказательство» её «связи» с российскими властями.