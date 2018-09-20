МИД обеспокоен использованием дела Бутиной во внутриполитических «разборках» в США

МИД России обеспокоен использованием дела россиянки Марии Бутиной во внутриполитических «разборках» в Вашингтоне, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она рассказала, что российская сторона продолжает работу по освобождению Бутиной.

После посещения её дипломатами из России выяснилось, что в отношении россиянки всё ещё действует режим административной сегрегации, «который обычно распространяется на опасных преступников».

«Только после предпринятых нами усилий американские власти всё же пошли на некоторую нормализацию условий содержания гражданки России, в частности, улучшив её рацион питания», — добавила она.

Она также подвергла критике публикации в американских СМИ, в которых шаги МИД России и российского посольства по делу Бутиной преподносятся как «доказательство» её «связи» с российскими властями.

«Вызывает серьёзную озабоченность ставший совершенно очевидным факт циничного использования дела россиянки во внутриполитических «разборках» в Вашингтоне. Мы вновь требуем скорейшего освобождения политической заключённой», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Россия проведёт демарш в отношении США в связи с новыми инсинуациями по делу Бутиной.

RT ведёт прямую трансляцию.