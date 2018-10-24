Абэ заявил о намерении открыть новую эру в отношениях с Россией

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, отношения Токио с Москвой находятся в «ненормальном состоянии», однако последовательно выполняются договорённости, достигнутые в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

«На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях», — цитирует Абэ ТАСС.

Ранее Путин рассказал о реакции Абэ на предложение о мирном договоре.

В сентябре российский лидер выступил с предложением заключить соглашение до конца года без предварительных условий.